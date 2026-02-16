Σικελία: Η Μελόνι ανακοίνωσε βοήθεια 150 εκατ. ευρώ στους πληγέντες από τις κατολισθήσεις στην κωμόπολη Νισέμι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ακόμα η κωμόπολη Νισέμι στην ανατολική Σικελία, την οποία «ισοπέδωσε» ο κυκλώνας «Χάρι, με την Τζόρτζια Μελόνι να την επισκέπτεται για δεύτερη φορά μετά τις καταστροφικές κατολισθήσεις.

Το συνολικό μέτωπο της κατολίσθησης, που εντάθηκε πριν τρεις εβδομάδες, ξεπερνάει τα πέντε χιλιόμετρα ενώ πάνω από δυο χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με την Τζόρτζια Μελόνι να επιστρέφει σήμερα (16.02.2026_ στη Σικελία για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί.

Ειδικότερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός συναντήθηκε με επιτροπή πολιτών οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ρώμης πρόκειται να διαθέσει, άμεσα, εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την κατεδάφιση των κτηρίων που δεν μπορούν, πλέον, να κατοικηθούν, για την οικοδόμηση νέων σπιτιών και για την προστασία της όλης περιοχής, με παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στον κατά το δυνατόν περιορισμό του φαινομένου της κατολίσθησης.

Τα συγκεκριμένα μέτρα θα εγκριθούν την Τετάρτη (18.02.2026), υπό την μορφή νομοθετικού διατάγματος.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο, πρόκειται να αναλάβει και καθήκοντα ειδικού κυβερνητικού επιτρόπου, αρμόδιου για την υλοποίηση των διαφόρων παρεμβάσεων στο Νισέμι.

Στα μέτρα στήριξης, τέλος, θα περιέχεται και οικονομική βοήθεια για τους αγρότες που δεν μπορούν να μεταβούν στα χωράφια τους, όπως και για όλους τους πολίτες οι οποίοι την περίοδο αυτή δεν εργάζονται, εξαιτίας της «κόκκινης ζώνης» που δημιουργήθηκε, με στόχο να προστατευθεί η ακεραιότητα των κατοίκων.