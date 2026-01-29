Συμβαίνει τώρα:
Σικελία: Στην «κόκκινη ζώνη» η κωμόπολη Νισέμι εξαιτίας των αλλεπάλληλων κατολισθήσεων

Περίπου 1.500 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
σικελία
Νισέμι της Σικελίας/ REUTERS/Danilo Arnone

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην κωμόπολη Νισέμι της ανατολικής Σικελίας στην Ιταλία με κατολισθήσεις να συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού στην περιοχή κοντά στην κοιλάδα της Γέλας, ακούστηκε ισχυρός θόρυβος που φέρεται να προκλήθηκε από νέα καθίζηση του εδάφους.

Οι αρμόδιες αρχές της Σικελίας αποφάσισαν να διευρύνουν την «κόκκινη ζώνη», με νέα απαγόρευση εισόδου στους κατοίκους της Νισέμι εξαιτίας των κατολισθήσεων. Οι πολίτες, σε μικρές ομάδες, μπορούν μόνο για περίπου δέκα λεπτά να επιστρέψουν στα σπίτια τους ώστε να πάρουν απολύτως αναγκαία αντικείμενα από τα διαμερίσματά τους.

Περίπου 1.500 άτομα έχουν εκκενώσει το Νισκέμι, μετά από την κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του κυκλώνα Χάρι, ο οποίος έπληξε μια πλαγιά στην άκρη της πόλης.

Μεγάλο μέρος του των μέσων μαζικής ενημέρωσης υπογραμμίζει ότι η πρώτη κατολίσθηση καταγράφηκε το 1997 και ότι από τότε δεν υπήρξε καμία αποτελεσματική παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί το όλο αυτό φαινόμενο. Οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για πρόκληση φυσικής καταστροφής εξ αμελείας.

Στελέχη της αντιπολίτευσης, στο μεταξύ, ζητούν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει την Μεσίνα της Σικελίας με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από χίλιους πεντακόσιους κατοίκους του Νισέμι, οι οποίοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όμως, τόσο ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι, όσο και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Νέλο Μουζουμέτσι απέρριψαν το αίτημα.

σικελία
Νισέμι της Σικελίας/ REUTERS/Danilo Arnone

Την ερχόμενη Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2025, ο Μουζουμέτσι θα παρέμβει στη Βουλή και στη Γερουσία της Ρώμης με αναλυτική αναφορά στην κατολίσθηση του Νισέμι η οποία αφορά συνολικά τη μετακίνηση 350 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αμμώδους εδάφους.

Η κεντροαριστερά και τα Πέντε Αστέρια, όμως, επιμένουν ότι το κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να πληροφορηθεί σχετικά από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας αλλά από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

