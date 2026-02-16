Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Υπό κράτηση ο πρώην υπουργός Ενέργειας για δωροδοκία ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Κατά τη θητεία του η εγκληματική οργάνωση έλαβε περισσότερα από 112 εκατ. δολάρια σε μετρητά από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Reuters

Ο πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας για εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, δήλωσαν σήμερα (16.2.26) εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, χωρίς  να κατονομάζουν τον άνδρα. Ωστόσο, χθες Κυριακή ο Γερμάν Χαλουσένκο συνελήφθη ενώ επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Δύο πρώην υπουργοί Ενέργειας της Ουκρανίας παραιτήθηκαν μετά την αποκάλυψη της λεγόμενης υπόθεσης «Midas» που αφορά κυρίως το φερόμενο ως σχέδιο δωροδοκίας ύψους 100 εκατ. δολαρίων στην κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας με την ανάμιξη υψηλόβαθμων αξιωματούχων και στελεχών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σκάνδαλο στοίχισε επίσης τη δουλειά του προσωπάρχη του Ζελένσκι ενώ και οι τρεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία.

Οι καταγγελίες που βαραίνουν τον πρώην Υπουργό Ενέργειας

«Μιλάμε για τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας (2021 έως 2025)», δήλωσαν οι ειδικοί εισαγγελείς για θέματα διαφθοράς μέσω ανάρτησης στο Telegram. «Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

 «Κατά τη θητεία του υπόπτου… η εγκληματική οργάνωση έλαβε περισσότερα από 112 εκατ. δολάρια σε μετρητά από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε σε ανακοίνωση το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι υλικό που συγκεντρώθηκε στην Ουκρανία και μέσω διεθνούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές σειράς χωρών αποτέλεσε τη βάση για το πόρισμα της υπηρεσίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
73
65
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επιβατιδίνη: Τι είναι και πώς δρα το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι – 200 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη
Για «μεροληπτικές και αβάσιμες κατηγορίες» κάνει λόγο το Κρεμλίνο - Ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για εξαιρετικά ασυνήθιστη μέθοδο δηλητηρίασης ανθρώπου
Δηλητηριώδης βάτραχος
Στο εδώλιο ξανά ο Εκρέμ Ιμάμογλου για το «πλαστό» πτυχίο – «Θα τρέχουν σαν τα ποντίκια», λέει για τους Τούρκους δημοσιογράφους
Αναβλήθηκε για τις 6 Ιουλίου η δίκη του - Σκληρή κριτική στα τουρκικά ΜΜΕ, την κυβέρνηση και των δικαστών λέγοντας πως η προφυλάκισή του δεν αφορά το πτυχίο αλλά την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές
Εκρέμ Ιμάμογλου
Newsit logo
Newsit logo