Σκάνδαλο Επστάιν: Γυναίκα κατηγορεί τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση όταν ήταν έφηβη – Την χτύπησε όταν αρνήθηκε

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα αρχεία του FBI για την υπόθεση με τον Τζέφρι Επστάιν, που αποκρύφθηκαν και αφορούν κατηγορίες μια μαθήτριας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ πως τις επιτέθηκε σεξουαλικά.

Τα έγγραφα αυτά του FBI συνοψίζουν τις συνεντεύξεις με μια γυναίκα που έκανε τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποιήθηκαν χθες (06.03.2026) εν μέσω ισχυρισμών για συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο και στο πλαίσιο της συλλογής αρχείων του Τζέφρι Επστάιν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Η δημοσίευση έρχεται μετά από αναφορές ότι τα έγγραφα έλειπαν από τη βάση δεδομένων του DOJ, γεγονός που ώθησε τους Δημοκρατικούς να κατηγορήσουν αξιωματούχους για συγκάλυψη. Το DOJ δήλωσε ότι κατά λάθος απέκρυψε τα αρχεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης επειδή είχαν «κωδικοποιηθεί λανθασμένα ως διπλότυπα».

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι μια άγνωστη γυναίκα είπε σε πράκτορες του FBI λίγο μετά τη σύλληψη του Επστάιν για σεξουαλική εμπορία το 2019 ότι δέχθηκε επίθεση από τον Επστάιν και τον Τραμπ ως έφηβη τη δεκαετία του 1980. Ισχυρίστηκε ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 13 και 15 ετών όταν ο Τραμπ τη χτύπησε αφού τον δάγκωσε ενώ προσπαθούσε να την αναγκάσει να του κάνει στοματικό σεξ.

Οι ισχυρισμοί της γυναίκας δεν έχουν επαληθευτεί και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες ως αποτέλεσμα των ισχυρισμών της. Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ και ο Επστάιν γνωρίζονταν κατά τη χρονική περίοδο που η γυναίκα ισχυρίζεται ότι έλαβαν χώρα τα περιστατικά. Σε δήλωση που απάντησε στους πρόσφατα δημοσιευμένους ισχυρισμούς, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ήταν «εντελώς αβάσιμοι» και «δεν υποστηρίζονται από μηδενικά αξιόπιστα στοιχεία».

«Όπως έχουμε πει αμέτρητες φορές, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει απαλλαγεί πλήρως από την δημοσιοποίηση των Αρχείων Επστάιν», δήλωσε η Γραμματέας Τύπου Καρολίν Λέβιτ.

Τι αναφέρουν οι ανακρίσεις του FBI

Οι τρεις αναφορές ανακρίσεων από το FBI δείχνουν ότι η γυναίκα είπε ότι εμφανίστηκε αφού αναγνώρισε τον Επστάιν από μια φωτογραφία που της έστειλε ένας φίλος.

Ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν άρχισε να την κακοποιεί από την ηλικία των 13 ετών και κανόνιζε συναντήσεις με άλλους άνδρες, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης που μεταφέρθηκε στη «Νέα Υόρκη ή το Νιου Τζέρσεϊ» για να συναντήσει τον Τραμπ.

Σύμφωνα με τις περιλήψεις των ανακρίσεων – οι οποίες είναι γνωστές ως εκθέσεις FBI 302 – η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο κ. Τραμπ προσπάθησε να την αναγκάσει να του κάνει στοματικό σεξ κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Είπε στο FBI ότι «από την αρχή» στον κ. Τραμπ «δεν άρεσε που ήμουν αγόρι-κορίτσι», κάτι που οι σημειώσεις του πράκτορα ερμήνευσαν ως αγοροκόριτσο.

Οι περιλήψεις αποκαλύπτουν ότι η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο κ. Τραμπ την έβαλε μόνη της σε ένα δωμάτιο πριν της πει: «Άσε με να σου μάθω πώς πρέπει να είναι τα μικρά κορίτσια».

Ισχυρίστηκε ότι ο κ. Τραμπ στη συνέχεια άνοιξε το φερμουάρ του παντελονιού του και έσπρωξε το κεφάλι της προς τα κάτω. Είπε ότι ήταν τόσο «αηδιασμένη» που «το δάγκωσε». Οι σημειώσεις προσθέτουν ότι ο κ. Τραμπ φέρεται να την χτύπησε, λέγοντας: «Βγάλε αυτή τη μικρή μαλάκα από εδώ».

Η γυναίκα είπε ότι αυτή και οι στενοί της συνεργάτες έλαβαν απειλητικά τηλεφωνήματα όλα αυτά τα χρόνια που της ζητούσαν να μην μιλήσει για το περιστατικό και ότι πίστευε ότι αυτά τα τηλεφωνήματα σχετίζονταν με τον Επστάιν. Οι σημειώσεις καταγράφουν πώς είπε σε μια συνέντευξη «κρυφά ότι αν δεν ήταν ο Επστάιν ίσως ήταν ο «άλλος». Όταν ρωτήθηκε σε ποιον αναφερόταν, δήλωσε «Τραμπ», σύμφωνα με το έγγραφο.

Σε μια μεταγενέστερη συνέντευξη, πράκτορες την πίεσαν για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την φερόμενη αλληλεπίδραση με τον κ. Τραμπ, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και τελικά διέκοψε την επαφή με τους ερευνητές.