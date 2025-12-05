Συμβαίνει τώρα:
Σκάνδαλο στη Γαλλία: Στέλεχος υπουργείου έριχνε διουρητικό στον καφέ γυναικών για να τις βλέπει να ουρούν, 240 τα θύματα

«Δεν ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε μια συνέντευξη» λέει ένα από αυτά
Το Δικαστικό Μέγαρο στη Γαλλία
Το Δικαστικό Μέγαρο στη Γαλλία / AP Photo / Thibault Camus, file

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία υπόθεση καταγγελιών κατά δημοσίου υπαλλήλου, με περισσότερες από 240 γυναίκες να μιλούν για ανατριχιαστικά περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για εργασία στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Christian Nègre, ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος κατηγορείται ότι επί μια δεκαετία χορηγούσε σε υποψήφιες καφέ ή τσάι αναμεμειγμένα με ισχυρό, παράνομο διουρητικό, προκαλώντας έντονη ανάγκη για ούρηση και σωματική δυσφορία.

Η υπόθεση, μία από τις μεγαλύτερες στο είδος της στη Γαλλία, επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο με νέες μαρτυρίες που συγκλονίζουν.

«Δεν ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε μια συνέντευξη»

Η Sylvie Delezenne, σήμερα 45 ετών, είχε θεωρήσει το 2015 ότι ζούσε μια μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία όταν προσκλήθηκε για συνέντευξη στο υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί, όπως λέει στον Guardian, αποδέχτηκε ευγενικά έναν καφέ που της προσφέρθηκε.

Λίγη ώρα αργότερα, ενώ ο Nègre είχε προτείνει να συνεχίσουν τη συνέντευξη σε περίπατο, άρχισε να νιώθει έντονη ανάγκη για τουαλέτα, ταχυπαλμίες, ζάλη και εφίδρωση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μέχρι που κατέληξε να ουρήσει δημόσια, ενώ εκείνος – όπως αφηγείται – στάθηκε δίπλα της με το σακάκι του για να τη «σκεπάσει».

«Ένιωσα ντροπή, πίστεψα ότι κατέστρεψα τη συνέντευξη και ότι έφταιγα εγώ», λέει σήμερα. Χρόνια αργότερα, η αστυνομία την ενημέρωσε ότι το όνομά της εμφανιζόταν σε excel αρχείο του υπόπτου, μαζί με σημειώσεις για τις «αντιδράσεις» της και φωτογραφίες των ποδιών της.

Η Anaïs de Vos, που είχε δώσει συνέντευξη το 2011, περιγράφει παρόμοια εμπειρία. Αν και δεν πίνει καφέ, αποδέχτηκε το ρόφημα από ευγένεια. Σύντομα ένιωσε έντονη δυσφορία και πίεση, αλλά ο Nègre συνέχισε να την κατευθύνει μακριά από τουαλέτες, προς τις όχθες του Σηκουάνα.

Όταν του είπε ότι πρέπει να επιστρέψουν, εκείνος – όπως καταγγέλλει η ίδια – τη ρώτησε με ανησυχητική οικειότητα: «Χρειάζεσαι πιπί;». Η de Vos επέμενε να βρει τουαλέτα και τελικά κατέληξε σε καφέ, όπου άρχισε να βρέχει τα ρούχα της πριν καν φτάσει στην πόρτα της τουαλέτας.

«Σταμάτησε μόνο όταν φτάσαμε στο γραφείο του όπου υπήρχε ιδιωτική τουαλέτα»

Η Émilie, περιγράφει ανάλογη εμπειρία το 2017 στο Στρασβούργο. Αφού της προσφέρθηκε τσάι, η συνέντευξη συνεχίστηκε σε βόλτα γύρω από τον καθεδρικό ναό.

Με ζάλη και αδυναμία, επέστρεψε στο γραφείο, όπου – κατά δική της περιγραφή – ο Nègre την οδήγησε απευθείας στην ιδιωτική του τουαλέτα. Δύο χρόνια αργότερα, όταν άκουσε για τη δικαστική έρευνα, «όλα απέκτησαν νόημα».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2018, όταν συνάδελφος κατήγγειλε ότι είχε δει τον Nègre να προσπαθεί να φωτογραφίσει τα πόδια μιας υψηλόβαθμης υπαλλήλου. Στην έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε το αρχείο «Experiments», όπου φέρεται να είχαν καταγραφεί ημερομηνίες, δόσεις και αντιδράσεις δεκάδων γυναικών.

Το 2019 ο Nègre τέθηκε υπό επίσημη διερεύνηση για σειρά αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης ουσιών και σεξουαλικής επίθεσης. Παρότι απομακρύνθηκε από τη δημόσια διοίκηση, εργάζεται ακόμη στον ιδιωτικό τομέα εν αναμονή της δίκης.

Πολλές από τις γυναίκες δηλώνουν ότι η πολύχρονη καθυστέρηση της διαδικασίας έχει επιβαρύνει την ψυχολογία τους.

