Σκάνδαλο στη Nestle: Το πάθημα και το μάθημα από την αποπομπή του CEO

Ένα ροζ σκάνδαλο CEO με υφισταμένη στους κόλπους της Nestle έφερε την εταιρεία – κολοσσό στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής. Ο CEO Λοράν Φρέις απομακρύνθηκε από τη θέση του καθώς αποκαλύφθηκε η ερωτική σχέση του με εργαζόμενη της εταιρείας και υφισταμένη του. Μάλιστα, φαίνεται πως τον κατήγγειλε η επίσημη ερωμένη του.

Η απόφαση του ΔΣ της Nestle, που ήρθε μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως CEO, εγείρει ερωτήματα για τα όρια και τις συνέπειες των ροζ σχέσεων στους επαγγελματικούς χώρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πολυεθνικός κολοσσός, αξίας 244 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε ότι η σχέση παραβίαζε τον κώδικα δεοντολογίας. Στη θέση του Φρέις τοποθετήθηκε ήδη ο Φίλιπ Ναβράτιλ, μέχρι πρότινος επικεφαλής της Nespresso.

Τα διοικητικά συμβούλια εμφανίζονται πλέον λιγότερο διαλλακτικά απέναντι σε υποθέσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς, ειδικά όταν αφορά τους CEO. Σε αντίθεση με παλαιότερες δεκαετίες, οι απομακρύνσεις γίνονται σε χρόνο μηδέν.

Ο Φρέις αποχώρησε χωρίς αποζημίωση, γεγονός που καταδεικνύει τη στροφή προς αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την ύπαρξη της σχέσης, αλλά και το ότι ο Φρέις δεν τη γνωστοποίησε.

Ακόμη κι αν το είχε κάνει, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δύσκολα θα παρέμενε στη θέση του, καθώς η ανισορροπία ισχύος μεταξύ CEO και υφισταμένων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αμεροληψία και την εταιρική ηθική.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εταιρείες… κλείνουν τα μάτια, όταν πρόκειται για ισχύρα πρόσωπα μέσα σε μία εταιρεία, όπως είναι ο CEO. Ωστόσο, οι καταγγελίες εργαζομένων και η πίεση της κοινής γνώμης μπορούν να ανατρέψουν αυτήν τη σιωπηρή ανοχή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο ίδιος είχε παντρευτεί στο παρελθόν υπάλληλο της Nestle, αφού είχαν δηλώσει τη σχέση τους και εκείνη αποχώρησε από την εταιρεία.

Κατά τους ειδικούς, η επιλογή του για τη θέση του CEO, παρά το ιστορικό του, στέλνει αντιφατικό μήνυμα για το πώς η Nestle διαχειρίζεται τέτοιες υποθέσεις.

Η απομάκρυνση του Λοράν Φρέις δεν είναι απλώς μια εταιρική αλλαγή στην κορυφή της Nestlé.

Αντικατοπτρίζει τις νέες απαιτήσεις διαφάνειας, δεοντολογίας και μηδενικής ανοχής που επικρατούν στον επιχειρηματικό κόσμο απέναντι στα ερωτικά ειδύλλια στην εργασία, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται τα ανώτατα στελέχη.