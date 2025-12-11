Κόσμος

Σκάνδαλο στην Πολωνία: Γερουσιαστής επιχειρεί να κλείσει μικρόφωνο δημοσιογράφου – «Μην με αγγίζετε»

Ένταση μεταξύ δημοσιογράφου και γερουσιαστή στους διαδρόμους του κοινοβουλίου της Πολωνίας
«Παρακαλώ, μη με αγγίζετε» είπε η δημοσιογράφος σε γερουσιαστή της Πολωνίας
«Παρακαλώ, μη με αγγίζετε» είπε η δημοσιογράφος σε γερουσιαστή της Πολωνίας

Στην Πολωνία, μια συνομιλία μεταξύ δημοσιογράφου και γερουσιαστή ξαφνικά μετατράπηκε σε σκάνδαλο: «Μην με αγγίζετε», φώναξε η δημοσιογράφος.

Η ένταση μεταξύ της δημοσιογράφου και του γερουσιαστή εκδηλώθηκε στους διαδρόμους του κοινοβουλίου της Πολωνίας κατά τη διάρκεια συζήτησης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και την υποτιθέμενη απουσία της Πολωνίας από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε μια στιγμή, ο γερουσιαστής του PiS, Wojciech Skurkiewicz, εμφανώς εκνευρισμένος, έφτασε προς τον λαιμό της δημοσιογράφου της TVP, Justyna Dobrosz-Oracz, προσπαθώντας να κλείσει το μικρόφωνό της.

«Παρακαλώ, μη με αγγίζετε» του ζήτησε η δημοσιογράφος την ώρα που ο γερουσιαστής την άγγιζε στον λαιμό μπροστά στην κάμερα που έγραφε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
227
202
135
82
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ λάνσαρε τη «χρυσή βίζα» του 1 εκατ. δολαρίων για εύπορους μετανάστες – «Θα πουλήσει σαν τρελή»
Η «Trump Gold Card» υπόσχεται άδεια μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ σε ρεκόρ χρόνου, με προϋπόθεση την επένδυση και την απόδειξη ουσιαστικού οφέλους για τη χώρα - Στο μέλλον αναμένεται και «πλατινένια» βίζα, έναντι 5 εκατ. δολαρίων
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo