Σκάνδαλο στην Πολωνία: Γερουσιαστής επιχειρεί να κλείσει μικρόφωνο δημοσιογράφου – «Μην με αγγίζετε»

Στην Πολωνία, μια συνομιλία μεταξύ δημοσιογράφου και γερουσιαστή ξαφνικά μετατράπηκε σε σκάνδαλο: «Μην με αγγίζετε», φώναξε η δημοσιογράφος.

Η ένταση μεταξύ της δημοσιογράφου και του γερουσιαστή εκδηλώθηκε στους διαδρόμους του κοινοβουλίου της Πολωνίας κατά τη διάρκεια συζήτησης για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και την υποτιθέμενη απουσία της Πολωνίας από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε μια στιγμή, ο γερουσιαστής του PiS, Wojciech Skurkiewicz, εμφανώς εκνευρισμένος, έφτασε προς τον λαιμό της δημοσιογράφου της TVP, Justyna Dobrosz-Oracz, προσπαθώντας να κλείσει το μικρόφωνό της.

In Poland, a journalist’s conversation with a senator suddenly turned into a scandal: “Please do not touch me.”



The confrontation broke out in the corridors of the Polish Sejm during a discussion about ending the war in Ukraine and Poland’s alleged absence from the negotiation… pic.twitter.com/XJqTADGz0j — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

«Παρακαλώ, μη με αγγίζετε» του ζήτησε η δημοσιογράφος την ώρα που ο γερουσιαστής την άγγιζε στον λαιμό μπροστά στην κάμερα που έγραφε.