Άνθρωποι που εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα κορονοϊού και μπήκαν σε καραντίνα είναι ανάμεσα στους εγκλωβισμένους του ξενοδοχείου στην πόλη Κουανγκτσόου (πρώην Καντόνα) στην επαρχία Φουτζιάν στην Κίνα.

Ήταν 19:30 το απόγευμα του Σαββάτου (07.03.2020) στην Κίνα όταν το ξενοδοχείο Xinjia, χρησιμοποιούνταν για καραντίνα λόγω του κοροναϊού, κατέρρευσε. Άγνωστο ακόμη γιατί το πενταώροφο κτίριο με τα 80 δωμάτια έπεσε, εγκλωβίζοντας στα ερείπιά του 70 ανθρώπους.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Διασώστες, φορώντας όλοι τους μάσκες, έσπευσαν στα συντρίμμια του ξενοδοχείου κι άρχισαν να βγάζουν από εκεί ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα ασθενοφόρα. Μέσα στο πρώτο δίωρο από την κατάρρευση, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, διασώθηκαν 34 άνθρωποι.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI