Σκληραίνει τη στάση της η ΕΕ απέναντι στη Ρωσία: Νέο πακέτο κυρώσεων με αυστηρότερα μέτρα σε ενέργεια, τράπεζες και κρυπτονομίσματα

Τι περιλαμβάνει το 19ο πακέτο κυρώσεων
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρνει στο τραπέζι, νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, της ναυτιλίας και των χρηματοοικονομικών, ενώ ταυτόχρονα πιέζει τις ΗΠΑ να μπουν πιο δυνατά στο παιχνίδι των κυρώσεων, με ένα νέο πακέτο κυρώσεων, το 19ο στη σειρά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ένα νέο, πολύ αυστηρό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και εξήγησε ότι οι κυρώσεις αυτές είναι απάντηση στις πρόσφατες επιθετικές ενέργειες της Μόσχας,

«Θέλουμε η Ρωσία να φύγει από το πεδίο της μάχης και να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτός είναι ο τρόπος να δώσουμε στην ειρήνη μια πραγματική ευκαιρία», δήλωσε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι περιλαμβάνουν οι νέες κυρώσεις:

  • Απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) στην Ευρώπη.
  • Όριο τιμής στα 47,60 δολάρια το βαρέλι για το ρωσικό πετρέλαιο.
  • Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εταιρειών και πλήρης απαγόρευση συναλλαγών με τις Rosneft και Gazpromneft.
  • Στόχευση του “σκιώδους στόλου”: 118 επιπλέον πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο παρακάμπτοντας τους περιορισμούς, φτάνοντας έτσι συνολικά τα 560 πλοία σε λίστα κυρώσεων.
  • Για πρώτη φορά χτύπημα στα κρυπτονομίσματα: απαγόρευση συναλλαγών μέσω crypto πλατφορμών.
  • Περιορισμοί σε ξένες τράπεζες που συνεργάζονται με ρωσικά εναλλακτικά συστήματα πληρωμών και εταιρείες σε “ειδικές οικονομικές ζώνες”.

Πολιτικό πλαίσιο

Οι κυρώσεις χρειάζονται έγκριση από όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, η ΕΕ προσπαθεί να πείσει και τις ΗΠΑ να υιοθετήσουν και εκείνες με τη σειρά τους σκληρότερη στάση. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε όρο: να σταματήσουν οι χώρες του ΝΑΤΟ να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο – κάτι που είναι δύσκολο, καθώς κράτη όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τουρκία συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν, αναφέρει το Politico.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, ο Πούτιν θα αναγκαστεί να αποχωρήσει από τον πόλεμο, ενώ όπως είχε πει έχει επιβάλει δασμούς στους αγοραστές της Ρωσίας, όπως η Ινδία.

Αντίδραση από Ουκρανία

Ο Ουκρανός επίτροπος για τις κυρώσεις, Βλάντισλαβ Βλάσιουκ, τόνισε ότι το Κίεβο θέλει όσο το δυνατόν πιο σκληρά μέτρα, αλλά αναγνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν μεταξύ των εταίρων. Εξέφρασε πάντως σεβασμό για την προσπάθεια της ΕΕ και υπογράμμισε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερα βήματα.

Κόσμος
2
