Θέατρο άγριων μαχών παραμένει η Χαν Γιουνίς, η περιοχή στα νότια της Γάζας που σφυροκοπάται σφοδρά από το Ισραήλ. Παράλληλα, ο ΟΗΕ κάνει παγκόσμιες εκκλήσεις να σωθεί η UNRWA, η υπηρεσία αρωγής για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ώστε να συνεχιστεί και η βοήθεια στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, που έχουν εκτοπιστεί από τις μάχες των IDF με τη Χαμάς.

Το κέντρο ρημαγμένο, στα νοσοκομεία σφοδρά πυρά, ο πληθυσμός σε φυγή. Αυτή είναι η κόλαση που επικρατεί στη Χαν Γιουνίς από τις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η μεγαλύτερη πόλη στη νότια Γάζα έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες στο επίκεντρο του πολέμου, με τον ισραηλινό στρατό να διαβεβαιώνει πως θα εξαλείψει τους μαχητές της τρομοκρατικής οργάνωσης εκεί.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως η Χαν Γιούνις υπέστη βομβαρδισμούς για άλλη μια νύχτα. Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άμαλ («Ελπίδα»), από τα μεγαλύτερα της πόλης, μαζί με το ιατρικό κέντρο Νάσερ, έκαναν λόγο για μάχες σε μικρή απόσταση, για θραύσματα οβίδων στην αυλή του, για έλλειψη τροφίμων…

«Φύγαμε από το νοσοκομείο Νάσερ (…) κάτω από βομβαρδισμούς και αεροπορικά πλήγματα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε, δεν μας είπαν πού να πάμε συγκεκριμένα. Είμαστε μέσα στο κρύο, αφημένοι στην τύχη μας, χωρίς σκηνές, χωρίς τίποτα για να επιβιώσουμε», είπε Παλαιστίνια που εγκατέλειψε την πόλη με σκοπό να φθάσει στη Ράφα, νοτιότερα.

