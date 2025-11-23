Κόσμος

Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι και ΕΕ: «Καμία ευγνωμοσύνη από την Ουκρανία, η Ευρώπη ακόμα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»

Καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία για «αχαριστία»
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Aaron Schwartz

Το κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας εμφανίζεται τεταμένο: σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της ουκρανικής ηγεσίας, κατηγορώντας την ότι έδειξε «καμία ευγνωμοσύνη» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ υπέρ μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Ουκρανία δεν έδειξε καμία αναγνώριση για τις ενέργειές μας, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υποστήριξε επίσης ότι  «κληρονόμησε έναν πόλεμο που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεσπάσει, έναν πόλεμο χαμένο για όλους και ιδιαίτερα για τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέθαναν άσκοπα».

 

Άναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε:

«Ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι ένας βίαιος και τρομερός πόλεμος που, με ισχυρή και σωστή ηγεσία στις ΗΠΑ και την Ουκρανία, δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω καθήκοντα για τη δεύτερη θητεία μου, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Sleepy Joe Biden, και έκτοτε έχει μόνο χειροτερέψει. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν ΝΟΘΕΥΤΕΙ & ΚΛΕΦΤΕΙ —το μόνο πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι Ριζοσπάστες Δημοκρατικοί— δεν θα υπήρχε πόλεμος Ουκρανίας/Ρωσίας, όπως δεν υπήρξε ούτε καν αναφορά σε αυτόν κατά την πρώτη μου θητεία. Ο Πούτιν δεν θα είχε επιτεθεί ποτέ! Μόνο όταν είδε τον Sleepy Joe σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!». Τα υπόλοιπα είναι ιστορία — κι έτσι συνεχίζεται.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ, έναν πόλεμο χαμένο για όλους, ειδικά για τα εκατομμύρια ανθρώπων που πέθαναν τόσο άσκοπα. Η «ΗΓΕΣΙΑ» της Ουκρανίας δεν έχει δείξει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας, και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πουλούν τεράστια χρηματικά ποσά σε όπλα στο ΝΑΤΟ, για διανομή στην Ουκρανία (ο Crooked Joe τα έδωσε όλα, δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν — συμπεριλαμβανομένων «μεγάλων» ποσών!). Ο Θεός να ευλογεί όλες τις ζωές που χάθηκαν σε αυτή την ανθρώπινη καταστροφή!».

Το αμερικανικό σχέδιο μπορεί να λάβει υπόψη τα συμφέροντα της Ουκρανίας, λέει ο Ζελένσκι

Από την πλευρά του, στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τονίζει την πρόοδο των συζητήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πλέον «μια κατανόηση» γύρω από το αμερικανικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει «στοιχεία βασισμένα στο ουκρανικό όραμα και κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας».

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία εργάζεται σήμερα στη Γενεύη, με επίκεντρο την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της ειρήνης και τη διασφάλιση μόνιμης ασφάλειας. Ήδη υπάρχουν σύντομες ενημερώσεις από μέλη της αντιπροσωπείας μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεων και συνομιλιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατανόηση ότι οι αμερικανικές προτάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μια σειρά από στοιχεία βασισμένα στις ουκρανικές θέσεις και κρίσιμα για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας. Συνεχίζεται περαιτέρω εργασία ώστε όλα τα στοιχεία να καταστούν πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου που προσδοκά ο λαός μας: να μπει επιτέλους ένα τέλος στην αιματοχυσία και στον πόλεμο», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισημαίνει ότι η εργασία συνεχίζεται ώστε «όλα τα στοιχεία να είναι πραγματικά αποτελεσματικά για την επίτευξη του βασικού στόχου: να σταματήσει η αιματοχυσία και ο πόλεμος».

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι επιδιώκει «λειτουργικούς μηχανισμούς», παρότι οι διαφορές μεταξύ των συμμάχων παραμένουν αισθητές.

«Περιμένουμε νέα πρόοδο σήμερα», δηλώνει ο Ουμερόφ από τη Γενεύη

Λίγο μετά την επίθεση Τραμπ στην ουκρανική ηγεσία, ο Ρουστέμ Ουμερόφ, κορυφαίος αξιωματούχος ασφάλειας της Ουκρανίας, ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram ότι το 28 σημεία σχέδιο «ενδέχεται να περιλάβει στοιχεία κρίσιμα για τα ουκρανικά συμφέροντα».

Όπως σημείωσε, οι τρέχουσες προτάσεις της ουκρανικής πλευράς, αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, «περιλαμβάνουν πολλές ουκρανικές προτεραιότητες». Ο Ουμερόφ ευχαρίστησε τους Αμερικανούς «που εργάζονται στενά μαζί μας για να κατανοήσουν τις ανησυχίες μας και να φτάσουμε σε αυτό το κρίσιμο σημείο», εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα υπάρξει νέα πρόοδος μέσα στην ημέρα.

Στουμπ και Μελόνι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ αποκάλυψε στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική ότι είχε σήμερα κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο AFP ο Στουμπ ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κατάσταση στο πεδίο, στο σχέδιο των 28 σημείων και στις τρέχουσες διεργασίες γύρω από την ειρηνευτική πρόταση.

Όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στο τηλέφωνο στις 05.00 τα ξημερώματα ώρα ΗΠΑ, κάτι που –κατά τον Στουμπ– δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «εργάζεται νυχθημερόν» για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει σε τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

