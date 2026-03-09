Σκληρή προειδοποίηση από τον πρωθυπουργό του Κατάρ: «Το Ιράν μας πρόδωσε – Η επίθεση στον Κόλπο κατέστρεψε τα πάντα»

Η αποκλιμάκωση είναι προτεραιότητα για το Κατάρ, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει στόχος του Ιράν σε αυτόν τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής – που μαίνεται για δέκατη ημέρα – δήλωσε ο πρωθυπουργός της αραβικής χώρας, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Skynews, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου ως «επικίνδυνο λανθασμένο υπολογισμό», προειδοποιώντας ότι η κλιμάκωση κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε στοχοθετώντας το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Μετά από επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε ότι η χώρα είχε εισέλθει σε αυτό που χαρακτήρισε «μια πολύ δύσκολη περίοδο», αλλά επαίνεσε τον επαγγελματισμό των αμυντικών και ασφάλειών της.

Το Ιράν «μας πρόδωσε»

«Είναι μια μεγάλη αίσθηση προδοσίας», είπε ο Αλ Θάνι για τις επιθετικές ενέργειες του Ιράν.

«Μόλις μία ώρα μετά την έναρξη του πολέμου, το Κατάρ και άλλες χώρες του Κόλπου δέχτηκαν επίθεση. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν επρόκειτο να συμμετάσχουμε σε κανέναν πόλεμο εναντίον των γειτόνων μας», πρόσθεσε.

«Όλες οι επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου… δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό από τον γείτονά μας», είπε. «Πάντα προσπαθούσαμε να διατηρήσουμε μια καλή σχέση με το Ιράν, αλλά οι δικαιολογίες και τα προσχήματα που χρησιμοποιούν απορρίπτονται πλήρως», τόνισε.

Αν και καταδίκασε τις επιθέσεις, ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπογράμμισε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση θα επιδείνωνε μόνο την κρίση και ότι η ευθύνη για ένα βήμα πίσω βαρύνει όλες τις πλευρές. «Συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση», είπε. «Είναι γείτονές μας, είναι το πεπρωμένο μας».

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες

Το μήνυμά του δεν απευθυνόταν μόνο στην Τεχεράνη. Κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν την ένταση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ολόκληρη η περιοχή να διολισθήσει σε έναν γενικευμένο πόλεμο.

Όπως υποστήριξε, η διπλωματία παραμένει η μόνη βιώσιμη διέξοδος από την κρίση.

«Ο λανθασμένος υπολογισμός των Ιρανών να επιτεθούν σε χώρες του Κόλπου κατέστρεψε τα πάντα», είπε, επιμένοντας όμως ότι η απάντηση τώρα πρέπει να είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τα ιρανικά πλήγματα στόχευαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Διεθνή αεροδρόμια, εγκαταστάσεις ύδρευσης και υποδομές φυσικού αερίου έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ πρόσθεσε: «Το 25% των επιθέσεων στοχεύει σε πολιτικές υποδομές. Τι σχέση έχει αυτό με τον πόλεμο; Τι προσπαθούν να πετύχουν;»

Επανερχόταν συνεχώς στις παγκόσμιες συνέπειες της σύγκρουσης, τονίζοντας ότι όσα συμβαίνουν στον Κόλπο δεν θα μείνουν μόνο στον Κόλπο.

Το Κατάρ προμηθεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου φυσικού αερίου και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο – γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή θα επηρεάσει τις αγορές, την παγκόσμια επισιτιστική αλυσίδα και τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη.