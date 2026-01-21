Συμβαίνει τώρα:
Σκοτ Μπέσεντ: «Πάρτε ανάσα, μη βγάζετε οργή και πικρία για τη Γροιλανδία» συμβουλεύει τους Ευρωπαίους

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «εμπρηστικές» τις επικρίσεις κατά της αμερικανικής κυβέρνησης που εκτόξευσαν χθες στο Νταβός η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Εμανουέλ Μακρόν
Ο Σκοτ Μπέσεντ
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ / REUTERS / Elizabeth Frantz / File Photo

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αποφύγουν «το αντανακλαστικό της οργής» και να ακούσουν «τα επιχειρήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, είναι η σημερινή προτροπή του αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Θέλω να πω σε όλον τον κόσμο: πάρτε βαθειά αναπνοή. Μην βγάζετε αυτό το αντανακλαστικό της οργής που έχουμε παρατηρήσει, ούτε αυτήν την πικρία», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ λίγο πριν από την άφιξη του Τραμπ στο Νταβός.

«Γιατί δεν κάθονται να περιμένουν να έρθει ο πρόεδρος Τραμπ για να ακούσουν τα επιχειρήματά του;», διερωτήθηκε.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «εμπρηστικές» τις επικρίσεις κατά της αμερικανικής κυβέρνησης που εκτόξευσαν χθες (20.01.2026_ στο Νταβός η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες (…), το κράτος δικαίου από το νταηλίκι», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι θα είναι «ανελαστική» απέναντι στις αμερικανικές διεκδικήσεις.

Κανείς από τους δύο δεν έμεινε στο Νταβός για να ακούσει σήμερα τα «επιχειρήματα» του Τραμπ.

«Αν αυτό είναι όλο κι όλο που ο πρόεδρος Μακρόν έχει να κάνει την ώρα που (…) ο γαλλικός προϋπολογισμός είναι μπάχαλο, θα τον συμβούλευα να επικεντρωθεί σε άλλα πράγματα για τον γαλλικό λαό», είπε.

«Ζητούμε από τους συμμάχους μας να κατανοήσουν ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», επέμεινε υπενθυμίζοντας ότι η Δανία παραχώρησε το 1917 τις Παρθένες Νήσους στις ΗΠΑ, κατά την γνώμη του διότι η Κοπεγχάγη κατανοούσε την εποχή εκείνη, μεσούντος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, την σημασία αυτής της κίνησης για την ασφάλεια.

