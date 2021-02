Σκωτία: Οικογενειακή τραγωδία στο Κλίμαρνοκ – Σκότωσε τη γυναίκα του και τη θετή του κόρη (video)

Διπλή δολοφονία σημειώθηκε στο Κλίμαρνοκ στην Σκωτία, όπου ένας άνδρας σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και μετά τη θετή του κόρη.

Αρχικά, σ αστυνομία του Έρσιρ ενημέρωσε ότι απέκλεισε το νοσοκομείο Κρόσχαους και κεντρικό οδικό άξονα στο Κίλμαροκ, στη Σκοτία, όπου εκτυλίχθηκαν τρία «σοβαρά συμβάντα».

Ήταν εκεί που ο άνδρας μαχαίρωσε την εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία ήταν νοσοκοκόμα. Στη συνέχεια ο ίδιος άνδρας οδήγησε μέχρι το Ινδικό εστιατόριο που δούλευε η θετή του κόρη και της επιτέθηκε. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, και αυτή είναι νεκρή. Ο ίδιος ξαναμπήκε στο αυτοκίνητο, και σκοτώθηκε τρακάροντας.

News outlets are reporting that there has been a stabbing – believed to have happened outside the hospital.