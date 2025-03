Σκράντον, η πόλη – στήριγμα των ΗΠΑ στην Ουκρανία και ο αβέβαιος πλέον ρόλος της

Η παύση της στρατιωτικής βοήθειας και της ανταλλαγής πληροφοριών προς την Ουκρανία από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει τους κατοίκους της εμπόλεμης χώρας αβέβαιους για το μέλλον τους ενώ την ίδια στιγμή έχει προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους της Αμερικής. Αλλά είχε αντίκτυπο και σε μία πόλη των ΗΠΑ, στο Σκράντον της Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με το BBC, η πόλη – γενέτειρα του Τζο Μπάιντεν – που απέχει 7.560 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο – έχει διαδραματίσει το δικό της μικρό ρόλο στη σύγκρουση. Στο εργοστάσιο στην πόλη Σκράντον της Πενσιλβάνια, παράγονται κρίσιμα για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πυρομαχικά και μάλιστα το είχε επισκεφθεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το Σκράντον έγινε γνωστό ως η έδρα του Εργοστασίου Πυροβολικού του Στρατού των ΗΠΑ, ένα εργοστάσιο που ανήκει στην αμερικανική κυβέρνηση και διαχειρίζεται η αμυντική εταιρεία General Dynamics.

Το εργοστάσιο του Σκράντον παράγει βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών που χρησιμοποιούνται σε οπλικά συστήματα οβιδοβόλων, μερικά από τα πιο απαραίτητα πυρομαχικά για τον αγώνα της Ουκρανίας να αποτρέψει τα ρωσικά στρατεύματα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το εργοστάσιο τον Σεπτέμβριο του 2024, στη διάρκεια μιας σύντομης επίσκεψής του στο Σκράντον, όπου χαιρέτησε το προσωπικό και είδε τα μηχανήματα του εργοστασίου σε λειτουργία.

Το Σκράντον είναι ένα από τα τρία εργοστάσια στην Πενσυλβάνια που έχουν αυξήσει την παραγωγή βλημάτων 155 χιλιοστών από την αρχή της σύγκρουσης.

Από το 2009 έως το 2017, τα εργοστάσια αυτά παρήγαγαν περίπου 9.000 βλήματα τον μήνα. Μέχρι την επίσκεψη του Ζελένσκι πέρυσι, οι εγκαταστάσεις είχαν αυξήσει την παραγωγή τους στις 36.000 βλήματα μηνιαίως, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Στη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο που οδήγησε στη ρήξη των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ουκρανία, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επικαλέστηκε την επίσκεψη για να κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι έκανε «εκστρατεία υπέρ της αντιπολίτευσης» κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ.

Παρά τις εξελίξεις, η κοινότητα του Σκράντον συνεχίζει να βλέπει το έργο της ως μέρος της δέσμευσης των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Πέιτζ Κονέτι.

