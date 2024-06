Σλοβακία: 4 νεκροί και 5 τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στη νότια Σλοβακία, σήμερα Πέμπτη (27.6.24).

«Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα και άλλοι πέντε χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια», δήλωσε η Πέτρα Κλιμεσόβα, εκπρόσωπος των σλοβακικών υπηρεσιών διάσωσης για το δυστύχημα

«Φοβάμαι ότι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αυτό το δυστύχημα θα αυξηθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση αυτή.

🚨Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.



Video source:

Facebook/katarina.molnarova.37 pic.twitter.com/hTdFhAVs6N