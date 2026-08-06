Κόσμος

Σλοβακία: Νέο ιστορικό ρεκόρ με 42,2 βαθμούς εν μέσω καύσωνα

Η θερμοκρασία ξεπέρασε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κάθε προηγούμενο, ενώ το κύμα ζέστης που πλήττει την κεντρική Ευρώπη περιορίζει την καθημερινότητα των πολιτών
Καύσωνας
Πολίτες δροσίζονται κατά τη διάρκεια του καύσωνα (Φωτογραφία αρχείου: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza via REUTERS)
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Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας σημειώθηκε την Πέμπτη (06.08.2026) στην Σλοβακία, καθώς ο καύσωνας που πλήττει την κεντρική Ευρώπη οδήγησε τον υδράργυρο στους 42,2 βαθμούς Κελσίου. Η νέα ακραία τιμή, που μετρήθηκε στο χωριό Ντόλνε Πλαστίντσε, αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η Σλοβακία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς συνθήκες λόγω του καύσωνα, ο οποίος έσπασε για δεύτερη διαδοχική ημέρα το εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το Σλοβακικό Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο (SHMU), η νέα μέτρηση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 41,4 βαθμών Κελσίου που είχε σημειωθεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Διαδοχικά ρεκόρ θερμοκρασιών στη Σλοβακία

Η νέα μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο νότιο τμήμα της χώρας, επιβεβαιώνοντας την ένταση του κύματος ζέστης που επηρεάζει μεγάλο μέρος της κεντρικής Ευρώπης. Το SHMU ανέφερε ότι πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει μετρηθεί ποτέ στη Σλοβακία.

Η καθημερινότητα στον καύσωνα

Στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα, όπου επίσης επικρατούν πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τα δεδομένα της χώρας, οι κάτοικοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στις ακραίες συνθήκες.

«Προσπαθώ να μην βγαίνω έξω. Δεν μπορώ να γυμναστώ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι κάπως δεσμευτικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 38χρονος Μάρος Ντάνκο, περιγράφοντας τις δυσκολίες που δημιουργεί ο καύσωνας στην καθημερινότητά του.

Το νέο ρεκόρ έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις αντίστοιχες ακραίες θερμοκρασίες που είχαν ήδη καταγραφεί τον Ιούνιο, γεγονός που αποτυπώνει τη συχνότητα και την ένταση των φαινομένων ζέστης που καταγράφονται φέτος στη Σλοβακία.

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