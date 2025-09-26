Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Σλοβακία: Το κοινοβούλιο περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων – Eίπε «Ναι» στη συνταγματική αναθεώρηση

Το κείμενο που περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων επισημαίνει μάλιστα ότι «σε πολιτισμικά και ηθικά ζητήματα» το δίκαιο της Σλοβακίας υπερισχύει του ευρωπαϊκού
σλοβακία
REUTERS/Radovan Stoklasa

Σε μία σημαντική και ενδιαφέρουσα απόφαση, που μπορεί να προκαλέσει πολλές εντάσεις, προχώρησε σήμερα, Παρασκευή (26/9/2025), το κοινοβούλιο της Σλοβακίας αφού ενέκρινε την συνταγματική αναθεώρηση η οποία περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και προβλέπει ότι το εθνικό δίκαιο υπερτερεί έναντι του ευρωπαϊκού.

Στο κείμενο αυτό, που περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, των ομόφυλων ζευγαριών και καθιστά πιο δύσκολη την αλλαγή φύλου για τα διεμφυλικά άτομα, εγκρίθηκε από 90 από τους 99 παρόντες βουλευτές της Σλοβακίας.

Η ψηφοφορία αρχικά είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη, προτού αναβληθεί επ’ αόριστον και επιστρέψει στη σημερινή ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου.

Στα τέλη Ιανουαρίου, μετά την παρουσίαση της πρότασης, ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο επικαλέστηκε «τις παραδόσεις, την πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά των προγόνων μας» εξηγώντας ότι επιθυμεί να υψώσει «ένα συνταγματικό φράγμα ενάντια στον προοδευτισμό» και να αποκαταστήσει την «κοινή λογική».

«Έχουμε δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό» τα οποία ορίζονται κατά τη γέννηση, αναφέρει το κείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, επαναλαμβάνοντας τη φράση που χρησιμοποίησε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά την ορκωμοσία του.

«Το φύλο δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο για σοβαρούς λόγους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα οριστούν από τον νόμο», προσθέτει και προβλέπει ότι μόνο παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να υιοθετήσουν παιδιά, εκτός σπάνιων εξαιρέσεων.

Το κείμενο επισημαίνει μάλιστα ότι «σε πολιτισμικά και ηθικά ζητήματα» το δίκαιο της Σλοβακίας υπερισχύει του ευρωπαϊκού.

Βέβαια σε γνωμοδότησή της την Τετάρτη η Επιτροπή της Βενετίας, ένα συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης στο οποίο συμμετέχουν συνταγματολόγοι, είχε προειδοποιήσει τη Σλοβακία κατά της αναθεώρησης αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι η Σλοβακία είναι μέλος της ΕΕ από το 2004 και έχει δεσμευθεί να σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
«Η Τουρκία δεν έχει καμία αξίωση για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε για την Κύπρο ότι «η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί»
REUTERS 31
Στη φυλακή la Santé ο Νικολά Σαρκοζί μετά την ιστορική καταδίκη του: Μονόκλινο κελί στην VIP πτέρυγα, τηλεόραση και ψυγείο με χρέωση
Ποια είναι η ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα - Χρησίμευε και ως χώρος εκτελέσεων με γκιλοτίνα
Ο Νικολά Σαρκοζί
16
Newsit logo
Newsit logo