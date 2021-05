Τραγικό θάνατο βρήκε μια 39χρονη γυναίκα στις ΗΠΑ μετά από επίθεση που δέχθηκε από μαύρη αρκούδα στο Κολοράντο. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/4).

Ο σύντροφος της 39χρονης Laney Malavolta έφθασε στο σπίτι τους στην πόλη Durango το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 20:30. Όταν ανακάλυψε πως τα δύο σκυλιά τους ήταν εκτός σπιτιού και πως η σύντροφός του έλειπε, ξεκίνησε να την αναζητά σε μία διαδρομή, σε ιδιωτική έκταση, στην οποία συχνά έβγαζαν τα σκυλιά τους βόλτα. Εκεί εντόπισε το πτώμα της 39χρονης και ενημέρωσε τις Αρχές.

Partner of woman eaten by bears pays emotional tribute to ‘love of his life’ https://t.co/DYZzCD3dWR pic.twitter.com/pDCzkARnaK