Κόσμος

Σοκάρει η φωτογραφία του Άντριου να παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα στήθους

Σύμφωνα με πηγές του TMZ, οι εικόνες τραβήχτηκαν μέσα στην ιδιωτική κατοικία του Άντριου στο Γουίνδσορ περίπου πριν από 15 χρόνια και δεν ήταν μόνος με το παιδί εκείνη την ώρα
Ο Άντριου παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Ο Άντριου παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους / Credit line: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Σοκάρει η νέα φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου που τον δείχνουν να παίζει με ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους. Το TMZ έφερε στο φως ντοκουμέντα που ανατριχιάζουν με αφορμή τη σύλληψη αλλά και την αποφυλάκιση του Άντριου με αφορμή το σκάνδαλο Επστάιν.

Στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 2011, ο τότε πρίγκιπας Άντριου είναι σκυμμένος απέναντι από το μωρό σε ένα χαλί και κυλάει μια μπάλα που μοιάζει γυναικείο στήθος. Σύμφωνα με πηγές του TMZ, οι εικόνες τραβήχτηκαν μέσα στην ιδιωτική κατοικία του Άντριου στο Γουίνδσορ περίπου πριν από 15 χρόνια και δεν ήταν μόνος με το παιδί εκείνη την ώρα.

Ο Άντριου παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Ο Άντριου παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους / Credit line: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ο Άντριου με ένα μικρό παιδί σε έναν καναπέ
Ο Άντριου με ένα μικρό παιδί σε έναν καναπέ / Credit line: TMZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026), ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με εμπιστευτικά έγγραφα που, σύμφωνα με πληροφορίες, διαβιβάστηκαν στον καταδικασμένο χρηματιστή Επστάιν κατά το διάστημα που ο αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές Αρχές φέρονται να καταδεικνύουν ότι οι σχέσεις μεταξύ του Άντριου και του Επσταίν διατηρήθηκαν επί σειρά ετών και ενδέχεται να ξεπερνούσαν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στην κατοικία του στην ανατολική Αγγλία και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
319
203
139
110
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο αεροδρόμιο της Βιέννης εξαιτίας της πυκνής χιονόπτωσης, εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται σε άλλα
«Λόγω έντονων χιονοπτώσεων, η εναέρια κυκλοφορία από και προς τη Βιέννη έχει διαταραχθεί αυτήν τη στιγμή», σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου
βιέννη
Η τελευταία συνέντευξη του Eric Dane και η σκληρή μάχη μέχρι το τέλος - «Θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα»
Ο ηθοποιός άφησε πίσω του «ηχηρό» μήνυμα δύναμης απέναντι σε μια ιδιαίτερα σκληρή ασθένεια - Δεν είχε διστάσει ποτέ να δώσει συνέντευξη και να ενημερώσει τον κόσμο για την ALS
ερικ ντειν
Newsit logo
Newsit logo