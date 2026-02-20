Σοκάρει η φωτογραφία του Άντριου να παίζει με μωρό και μπάλα σε σχήμα στήθους

Σοκάρει η νέα φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου που τον δείχνουν να παίζει με ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους. Το TMZ έφερε στο φως ντοκουμέντα που ανατριχιάζουν με αφορμή τη σύλληψη αλλά και την αποφυλάκιση του Άντριου με αφορμή το σκάνδαλο Επστάιν.

Στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το 2011, ο τότε πρίγκιπας Άντριου είναι σκυμμένος απέναντι από το μωρό σε ένα χαλί και κυλάει μια μπάλα που μοιάζει γυναικείο στήθος. Σύμφωνα με πηγές του TMZ, οι εικόνες τραβήχτηκαν μέσα στην ιδιωτική κατοικία του Άντριου στο Γουίνδσορ περίπου πριν από 15 χρόνια και δεν ήταν μόνος με το παιδί εκείνη την ώρα.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026), ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με εμπιστευτικά έγγραφα που, σύμφωνα με πληροφορίες, διαβιβάστηκαν στον καταδικασμένο χρηματιστή Επστάιν κατά το διάστημα που ο αδελφός του Βασιλιά Καρόλου, υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές Αρχές φέρονται να καταδεικνύουν ότι οι σχέσεις μεταξύ του Άντριου και του Επσταίν διατηρήθηκαν επί σειρά ετών και ενδέχεται να ξεπερνούσαν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στην κατοικία του στην ανατολική Αγγλία και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.