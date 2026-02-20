Ο «creepy» έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου που συνελήφθη για την υπόθεση Επστάιν: Από τα αρκουδάκια στο Royal Lodge, στα απόρρητα έγγραφα

Το γεμάτο με αρκουδάκια δωμάτιό του στο Royal Lodge

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, φέρεται να είχε περίεργες απαιτήσεις από το προσωπικό του σπιτιού του, με μια πρώην καμαριέρα να θυμάται την ασυνήθιστη και παιδική συλλογή του. Ο 66χρονος φέρεται να θεωρούνταν αγενής και αλαζόνας από εκείνους που εργάζονταν γι' αυτόν στο Royal Lodge, αφού τα μέλη του προσωπικού του παλατιού έπρεπε να ανταπεξέλθουν στα... ιδιαίτερα αιτήματά του. Εάν οι επιθυμίες του δεν τηρούνταν, τότε ο πρώην πρίγκιπας φέρεται να «ούρλιαζε και να φώναζε», εκφοβίζοντας και υποτιμώντας όσους προσλαμβάνονταν για να διατηρούν τον προσωπικό του χώρο σε τάξη.

Πλέον ο Άντριου έχει εγκαταλείψει και το Royal Lodge των 30 υπνοδωματίων του Γουίνδσορ, συρρικνώνοντας το χώρο του στο σχετικά ταπεινό Marsh Farm στο Σάντρινγκχαμ, όπου συνελήφθη. Αλλά στην προηγούμενη ζωή του ως Δούκας της Υόρκης, οι καθημερινές ανάγκες του φροντίζονταν από την ομάδα του νοικοκυριού του, η οποία φέρεται να είχε καθήκον να φροντίσει την εκτεταμένη συλλογή του από αρκουδάκια.

Ένα πρώην μέλος του προσωπικού είχε αποκαλύψει στο παρελθόν πώς ήταν να εργάζεται για τον Άντριου - συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων για τη μάλλον ασυνήθιστη διαρρύθμιση του υπνοδωματίου του. Η Σάρλοτ Μπριγκς, πρώην καμαριέρα που υπηρέτησε στο Παλάτι στα μέσα της δεκαετίας του '90, αποκάλυψε ότι ο πρώην πρίγκιπας κρατούσε 72 λούτρινα παιχνίδια στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, τα παιχνίδια απαιτούσαν ακριβή διάταξη ανά μέγεθος, με το προσωπικό να αφιερώνει μια ολόκληρη μέρα δίνοντας οδηγίες για τη σωστή μέθοδο τοποθέτησης του κρεβατιού του. Μιλώντας στη Sun, η Σάρλοτ θυμήθηκε: «Μόλις πήρα τη δουλειά, μου είπαν για τα αρκουδάκια και μου έκαναν εκτενή ανάλυση για το πώς τα ήθελε. Είχα ακόμη και μια μέρα εκπαίδευσης. Όλα έπρεπε να είναι ακριβώς όπως πρέπει. Ήταν τόσο περίεργα. Λάτρευε απόλυτα τα αρκουδάκια και ήταν πολύ σαφής για το πώς ήθελε να είναι τακτοποιημένα».

Τα μεγαλύτερα αρκουδάκια ήταν προφανώς τοποθετημένα στο πίσω μέρος, με τα υπόλοιπα να είναι διατεταγμένα σε φθίνουσα σειρά μεγέθους, μέχρι το μικρότερο μπροστά. Η Σάρλοτ ισχυρίστηκε ότι τα δύο αγαπημένα αρκουδάκια του Άντριου κάθονταν σε θρόνους από μαόνι δίπλα στο κρεβάτι του. Η συντριπτική πλειοψηφία των λούτρινων ζώων φορούσαν ναυτικές στολές, πλήρεις με παράσημα και καπέλα, ενώ προέρχονταν από όλο τον κόσμο.

Η Σάρλοτ αποκάλυψε επίσης ότι ο πρώην Δούκας συχνά έκανε υποδείξεις στο προσωπικό του σπιτιού, ειδικά όσον αφορά τα αγαπημένα του παιχνίδια. Η ίδια σχολίασε: «Μου έπαιρνε μισή ώρα για να τα τακτοποιήσω». Η ειδική σχολιαστής για την βασιλική οικογένεια, Ίνγκριντ Σιούαρντ, εν τω μεταξύ, υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, κοιμόταν επίσης ανάμεσα στα λούτρινα κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν μαζί.

Η ειδικός αποκάλυψε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους, είχε «περίπου δώδεκα αρκουδάκια» στο κρεβάτι του. Σε ένα ντοκιμαντέρ του ITV για τον Άντριου, προέκυψαν περαιτέρω ισχυρισμοί σχετικά με τις χειρόγραφες οδηγίες για την τοποθέτηση των παιχνιδιών και άλλων αντικειμένων στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό βασιλικής προστασίας, Πολ Πέιτζ, υπήρχαν οδηγίες για δύο ιπποπόταμους - παιχνίδια, έναν μαύρο πάνθηρα και αρκούδες, μαζί με τρία μαξιλάρια με την ένδειξη «Μπαμπάς», «Πάπιες» και «Πρίγκιπας» και για το πού να τοποθετηθούν οι κουβέρτες, καθώς και πέντε παιχνίδια και μια γούνα, η οποία είχε κορδέλες που έπρεπε να κρέμονται από την άκρη του κρεβατιού. Ο Πολ δήλωσε ότι οι οδηγίες ήταν πλαστικοποιημένες και επιγραφόταν «Κρεβάτι Δούκα της Υόρκης: Σημεία για το γύρισμα και το στρώσιμο του κρεβατιού», με τον Άντριου να διατηρεί το αντίστοιχο διάγραμμα κοντά στο κρεβάτι του ενώ διέμενε στο Παλάτι.

Ο Άντριου δεν πήρε μαζί του τη συλλογή του από λούτρινα παιχνίδια στο Marsh Farm, όπου μετακόμισε μετά την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων, με το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο BILD να αναφέρει ότι ο πρώην πρίγκιπας είχε πάρει μαζί του μόνο ένα αρκουδάκι. Τα υπόλοιπα αρκουδάκια φέρεται να έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκη «για πρακτικούς λόγους», μαζί με έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Δεν είναι σαφές εάν η συλλογή θα αποθηκευτεί στην αποθήκη του Λονδίνου σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

Τον Δεκέμβριο του 2025, βασιλική πηγή είπε στο Heatworld: «Έχει ανθρωπομορφοποιήσει εντελώς τα λούτρινα, σε σημείο που είναι πεπεισμένος ότι η μετακόμιση από το Royal Lodge θα είναι δύσκολη για αυτά, επειδή, όπως λέει, είναι και το σπίτι τους. Φαίνεται πραγματικά πως το γεγονός ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει τον έχει οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση, επειδή λέει συνεχώς στους ανθρώπους ότι "τα αρκουδάκια δεν θα αντέξουν την αλλαγή", είναι σαν να μεταφέρει τα δικά του συναισθήματα πάνω τους, όπως θα έκανε ένα μικρό παιδί».

Tι υπάρχει στα αρχεία του Επστάιν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Άντριου, ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδέχεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Επστάιν. Τα email προς τον Επστάιν από έναν αποστολέα με την ετικέτα «Ο Δούκας» προωθούσαν αναφορές από εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό. Το ένα αναφέρεται ως «εμπιστευτικό έγγραφο». Ο Άντριου είχε τον τίτλο Δούκας της Υόρκης εκείνη την εποχή.

Τα email του 2010 δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας πραγματοποίησε μια περιοδεία δύο εβδομάδων στη Νοτιοανατολική Ασία στο πλαίσιο του ρόλου του ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, θέση την οποία κατείχε από το 2001 έως το 2011. Τα email είχαν την υπογραφή «A» και το μπλοκ υπογραφής περιελάμβανε την ένδειξη «ΑΒΥ Ο Δούκας της Υόρκης KG», που ήταν ο προηγούμενος τίτλος του. Το αρχικό email που προωθήθηκε στον Επστάιν περιελάμβανε μια υπογραφή που έδειχνε ότι είχε σταλεί από έναν «Ειδικό Σύμβουλο της ΑΒΥ Δούκα της Υόρκης».

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιελάμβαναν «αναφορές επισκέψεων» από το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Σενζέν της Κίνας, και μια «εμπιστευτική ενημέρωση που συντάχθηκε από την Επαρχιακή Ομάδα Ανασυγκρότησης στην επαρχία Χελμάντ για Διεθνείς Επενδυτικές Ευκαιρίες».

Φωτογραφίες του Άντριου με γυναίκες

Μια φωτογραφία στην «κρυφή μνήμη» εκατομμυρίων αρχείων δείχνει έναν άνδρα που φαίνεται να είναι ο Άντριου να βρίσκεται στην αγκαλιά αρκετών γυναικών, των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα, με τη συνεργό του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, να στέκεται στο βάθος.

Άλλο στιγμιότυπο δείχνει τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, σκυμμένο στα χέρια και τα γόνατά του πάνω από μια γυναίκα που είναι ξαπλωμένη μπρούμυτα στο πάτωμα. Το πρόσωπό της είναι επίσης κρυμμένο.