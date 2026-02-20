Κόσμος

Ο «creepy» έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου που συνελήφθη για την υπόθεση Επστάιν: Από τα αρκουδάκια στο Royal Lodge, στα απόρρητα έγγραφα

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας
Έρικα Τεκτονίδου

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ γίνεται ο πρώτος «γαλαζοαίματος» της Βρετανίας που συλλαμβάνεται εδώ και αιώνες. Η σύλληψή του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου σηματοδοτεί ένα νέο ναδίρ για τον πρώην Δούκα της Υόρκης. Η αστυνομία τον συνέλαβε την Πέμπτη (19.02.2026), στα 66α γενέθλιά του, με την κατηγορία ότι είχε διαρρεύσει βρετανικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρώην πρίγκιπας, ο μικρός αδελφός του βασιλιά Καρόλου, και μεσαίος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου, αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν. Έχει δηλώσει ότι μετάνιωσε για την «λανθασμένη σχέση» του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 μέσα στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Η φήμη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου είχε ήδη κλονιστεί στο παρελθόν έπειτα από καταγγελίες και αγωγή που είχε καταθέσει η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία τον είχε κατηγορήσει ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη σε ακίνητα που συνδέονταν με τον Επστάιν. Τις κατηγορίες της, έχει επίσης αρνηθεί ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου.

Μετά τη σύλληψή του, παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες και λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) αφέθηκε ελεύθερος από τις βρετανικές αρχές. Στην πρώτη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, είναι μέσα σε αυτοκίνητο εμφανώς σοκαρισμένος και συνοδεύεται από αστυνομικούς, ενώ ερευνάται ακόμη η σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ωστόσο, η σύλληψή του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος φημιζόταν ευρέως ως ο αγαπημένος γιος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και κάποτε χαιρετιζόταν ως ένας  στρατιωτικός βετεράνος, πλέον «υποβαθμίζεται» σε κάτι περισσότερο από έναν δημόσιο παρία. Κατά τη γέννησή του ήταν δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, πρίγκιπας του Ηνωμένου Βασιλείου και αργότερα δούκας της Υόρκης.

Το αδίκημα για το οποίο συνελήφθη, τεχνικά επιφέρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης, ωστόσο οι ειδικοί ανέφεραν ότι μια μικρότερη ποινή θα ήταν πιο πιθανή εάν καταδικαστεί από δικαστήριο ενόρκων. Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, δεδομένου ότι οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δηλώσει ότι τον ερευνούν.

Μια αφίσα της εκστρατείας «Όλοι μισούν τον Έλον» με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, πρώην πρίγκιπα Άντριου, τοποθετήθηκε σε μια πινακίδα καλωσορίσματος στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, καθώς αυξάνεται η πίεση για να καταθέσει ως μάρτυρας, μετά την αποκάλυψη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περισσότερων στοιχείων που συνδέονται με τον αποθανόντα και καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν, στο Νόρφολκ της Βρετανίας / REUTERS/Isabel Infan
Φορτηγάκια οδηγούν προς το Royal Lodge, ένα ακίνητο στο κτήμα που περιβάλλει το Κάστρο του Windsor και πρώην κατοικία του Andrew Mountbatten Windsor
Πρίγκιπας Άντριου
Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου αφού αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του / REUTERS / Phil Noble

Από αγαπημένος γιος σε απόκληρος της βασιλικής οικογένειας

Ο Άντριου Άλμπερτ Κρίστιαν Έντουαρντ Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ γεννήθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στις 19 Φεβρουαρίου 1960, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν 33 ετών.

Η γέννησή του ήρθε σχεδόν 10 χρόνια μετά τη γέννηση της μεγαλύτερης αδερφής του, πριγκίπισσας Άννας, η οποία ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από μονάρχη έπειτα από 103 χρόνια. Όπως ο πατέρας του και ο μεγαλύτερος αδελφός του, βασιλιάς - πλέον - Κάρολος, φοίτησε στο ιδιωτικό σχολείο Γκόρντονσταουν στη Σκωτία, προτού πάει στη ναυτική ακαδημία του Ντάρτμουθ το 1979.

Κατατάχθηκε στο ναυτικό, όπου έγινε πιλότος ελικοπτέρου το 1981, και έπλευσε με το αεροπλανοφόρο HMS Invincible κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης της Βρετανίας με την Αργεντινή στα Φώκλαντ το 1982, πετώντας ένα ελικόπτερο Sea King σε ανθυποβρυχιακά και μεταγωγικά καθήκοντα, για τα οποία αργότερα του απονεμήθηκε μετάλλιο εκστρατείας.

Μέχρι να βρεθεί στο επίκεντρο για την υπόθεση Επστάιν, ήταν πιθανώς περισσότερο γνωστός για τον γάμο του το 1986 με τη Sarah Ferguson, ευρέως γνωστή ως «Fergie». Το ζευγάρι χρίστηκε Δούκας και Δούκισσα της Υόρκης από τη βασίλισσα την ημέρα του γάμου τους. Χώρισαν τον Μάρτιο του 1992, σε μια χρονιά σκανδάλων για τη βασιλική οικογένεια, την οποία η βασίλισσα είχε περιγράψει ως «annus horribilis». Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τις πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, και η οικογένεια διατήρησε καλές σχέσεις μετά το διαζύγιό τους το 1996, πηγαίνοντας μαζί διακοπές και μοιράζοντας για πολύ καιρό το ίδιο σπίτι στο Royal Lodge.

Η καριέρα του Mountbatten - Windsor στο ναυτικό διήρκεσε 22 χρόνια και το 2001 διορίστηκε Ειδικός Εντεταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις, θέση που διατήρησε μέχρι που κατηγορήθηκε για τις διασυνδέσεις του με τον Jeffrey Epstein. Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου επικεντρώθηκε στην εκτέλεση επίσημων καθηκόντων για την βασίλισσα και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Οι φίλοι του περιέγραφαν τον Δούκα της Υόρκης ως έναν απλό άνθρωπο, του οποίου το κύριο πάθος ήταν η δουλειά του. Είπαν ότι οι προσπάθειές του ως εμπορικού απεσταλμένου που προωθούσε τις βρετανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό συχνά έμεναν χωρίς αναγνώριση. Ορισμένοι διπλωμάτες, ωστόσο, τον θεωρούσαν αγενή, αδαή και άξεστο.

Η προσωπική του ζωή ωστόσο, ήταν αυτή που τράβηξε τα πρωτοσέλιδα. Τα ταμπλόιντ τον συνέδεσαν με μια σειρά από γυναίκες, από μοντέλα μέχρι επιχειρηματίες, και τον αποκαλούσαν «Air Miles Andy» για τον «jetset» τρόπο ζωής του.

Η βρετανική βασιλική οικογένεια το 1972 / AP Photo, File
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου τη μέρα του γάμου του με την Σάρα Φέργκουσον το 1986 / AP Photo/Dave Caulkin, File
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου δίπλα στη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ Β' και τον αδερφό του Κάρολο / REUTERS

Η ζωή του πρώην πρίγκιπα Άντριου έμελλε να ανατραπεί λόγω της μακροχρόνιας φιλίας του με τον Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος φυλακίστηκε το 2008 για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του πρεσβευτή εμπορίου το 2011, αφού η Βιρτζίνια η Τζιουφρέ τον κατηγόρησε για βιασμό το 2015.

Ο Andrew Mountbatten - Windsor εγκατέλειψε τους στρατιωτικούς δεσμούς του, τις βασιλικές χορηγίες και τον τίτλο «Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας» μετά από μια συνέντευξη που έδωσε το 2019 σε μια προσπάθεια να καθαρίσει το όνομά του από τις κατηγορίες.

Τον Φεβρουάριο του 2022, πραγματοποίησε μια άγνωστη πληρωμή, η οποία σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης ανήλθε σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια λίρες, για να διευθετήσει μια αγωγή που είχε καταθέσει η Τζιουφρέ εναντίον του στις ΗΠΑ. Η Βιρτζίνια Τζιουφρέ αυτοκτόνησε τρία χρόνια αργότερα, το 2025.

«Σήμερα, οι ραγισμένες καρδιές μας αναπτερώθηκαν στην είδηση ​​ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, ούτε καν η βασιλική οικογένεια», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, μετά την είδηση της σύλληψής του. «Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας», τόνισαν οι συγγενείς της. Τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς δημοσιεύονταν περισσότερες αποκαλύψεις για τον Επστάιν, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του τον τίτλο του πρίγκιπα και τον ανάγκασε να φύγει από το σπίτι του στο Γουίνδσορ.

Ένας αστυνομικός περνάει την πύλη του Royal Lodge στο Windsor, μετά τη σύλληψη του Andrew Mountbatten - Windsor από τη βρετανική αστυνομία με την υποψία παράβασης καθήκοντος AP Photo/Alberto Pezzali

Το γεμάτο με αρκουδάκια δωμάτιό του στο Royal Lodge

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ, φέρεται να είχε περίεργες απαιτήσεις από το προσωπικό του σπιτιού του, με μια πρώην καμαριέρα να θυμάται την ασυνήθιστη και παιδική συλλογή του. Ο 66χρονος φέρεται να θεωρούνταν αγενής και αλαζόνας από εκείνους που εργάζονταν γι' αυτόν στο Royal Lodge, αφού τα μέλη του προσωπικού του παλατιού έπρεπε να ανταπεξέλθουν στα... ιδιαίτερα αιτήματά του. Εάν οι επιθυμίες του δεν τηρούνταν, τότε ο πρώην πρίγκιπας φέρεται να «ούρλιαζε και να φώναζε», εκφοβίζοντας και υποτιμώντας όσους προσλαμβάνονταν για να διατηρούν τον προσωπικό του χώρο σε τάξη.

Πλέον ο Άντριου έχει εγκαταλείψει και το Royal Lodge των 30 υπνοδωματίων του Γουίνδσορ, συρρικνώνοντας το χώρο του στο σχετικά ταπεινό Marsh Farm στο Σάντρινγκχαμ, όπου συνελήφθη. Αλλά στην προηγούμενη ζωή του ως Δούκας της Υόρκης, οι καθημερινές ανάγκες του φροντίζονταν από την ομάδα του νοικοκυριού του, η οποία φέρεται να είχε καθήκον να φροντίσει την εκτεταμένη συλλογή του από αρκουδάκια.

Ένα πρώην μέλος του προσωπικού είχε αποκαλύψει στο παρελθόν πώς ήταν να εργάζεται για τον Άντριου - συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων για τη μάλλον ασυνήθιστη διαρρύθμιση του υπνοδωματίου του. Η Σάρλοτ Μπριγκς, πρώην καμαριέρα που υπηρέτησε στο Παλάτι στα μέσα της δεκαετίας του '90, αποκάλυψε ότι ο πρώην πρίγκιπας κρατούσε 72 λούτρινα παιχνίδια στο κρεβάτι του.

Σύμφωνα με την αφήγησή της, τα παιχνίδια απαιτούσαν ακριβή διάταξη ανά μέγεθος, με το προσωπικό να αφιερώνει μια ολόκληρη μέρα δίνοντας οδηγίες για τη σωστή μέθοδο τοποθέτησης του κρεβατιού του. Μιλώντας στη Sun, η Σάρλοτ θυμήθηκε: «Μόλις πήρα τη δουλειά, μου είπαν για τα αρκουδάκια και μου έκαναν εκτενή ανάλυση για το πώς τα ήθελε. Είχα ακόμη και μια μέρα εκπαίδευσης. Όλα έπρεπε να είναι ακριβώς όπως πρέπει. Ήταν τόσο περίεργα. Λάτρευε απόλυτα τα αρκουδάκια και ήταν πολύ σαφής για το πώς ήθελε να είναι τακτοποιημένα».

Τα μεγαλύτερα αρκουδάκια ήταν προφανώς τοποθετημένα στο πίσω μέρος, με τα υπόλοιπα να είναι διατεταγμένα σε φθίνουσα σειρά μεγέθους, μέχρι το μικρότερο μπροστά. Η Σάρλοτ ισχυρίστηκε ότι τα δύο αγαπημένα αρκουδάκια του Άντριου κάθονταν σε θρόνους από μαόνι δίπλα στο κρεβάτι του. Η συντριπτική πλειοψηφία των λούτρινων ζώων φορούσαν ναυτικές στολές, πλήρεις με παράσημα και καπέλα, ενώ προέρχονταν από όλο τον κόσμο.

Η Σάρλοτ αποκάλυψε επίσης ότι ο πρώην Δούκας συχνά έκανε υποδείξεις στο προσωπικό του σπιτιού, ειδικά όσον αφορά τα αγαπημένα του παιχνίδια. Η ίδια σχολίασε: «Μου έπαιρνε μισή ώρα για να τα τακτοποιήσω». Η ειδική  σχολιαστής για την βασιλική οικογένεια, Ίνγκριντ Σιούαρντ, εν τω μεταξύ, υποστήριξε ότι η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, κοιμόταν επίσης ανάμεσα στα λούτρινα κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν μαζί.

Η ειδικός αποκάλυψε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου τους, είχε «περίπου δώδεκα αρκουδάκια» στο κρεβάτι του. Σε ένα ντοκιμαντέρ του ITV για τον Άντριου, προέκυψαν περαιτέρω ισχυρισμοί σχετικά με τις χειρόγραφες οδηγίες για την τοποθέτηση των παιχνιδιών και άλλων αντικειμένων στο δωμάτιο.

Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματικό βασιλικής προστασίας, Πολ Πέιτζ, υπήρχαν οδηγίες για δύο ιπποπόταμους - παιχνίδια, έναν μαύρο πάνθηρα και αρκούδες, μαζί με τρία μαξιλάρια με την ένδειξη «Μπαμπάς», «Πάπιες» και «Πρίγκιπας» και για το πού να τοποθετηθούν οι κουβέρτες, καθώς και πέντε παιχνίδια και μια γούνα, η οποία είχε κορδέλες που έπρεπε να κρέμονται από την άκρη του κρεβατιού. Ο Πολ δήλωσε ότι οι οδηγίες ήταν πλαστικοποιημένες και επιγραφόταν «Κρεβάτι Δούκα της Υόρκης: Σημεία για το γύρισμα και το στρώσιμο του κρεβατιού», με τον Άντριου να διατηρεί το αντίστοιχο διάγραμμα κοντά στο κρεβάτι του ενώ διέμενε στο Παλάτι.

Ο Άντριου δεν πήρε μαζί του τη συλλογή του από λούτρινα παιχνίδια στο Marsh Farm, όπου μετακόμισε μετά την αφαίρεση των βασιλικών του τίτλων, με το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο BILD να αναφέρει ότι ο πρώην πρίγκιπας είχε πάρει μαζί του μόνο ένα αρκουδάκι. Τα υπόλοιπα αρκουδάκια φέρεται να έχουν τοποθετηθεί σε αποθήκη «για πρακτικούς λόγους», μαζί με έπιπλα και άλλα αντικείμενα. Δεν είναι σαφές εάν η συλλογή θα αποθηκευτεί στην αποθήκη του Λονδίνου σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

Τον Δεκέμβριο του 2025, βασιλική πηγή είπε στο Heatworld: «Έχει ανθρωπομορφοποιήσει εντελώς τα λούτρινα, σε σημείο που είναι πεπεισμένος ότι η μετακόμιση από το Royal Lodge θα είναι δύσκολη για αυτά, επειδή, όπως λέει, είναι και το σπίτι τους. Φαίνεται πραγματικά πως το γεγονός ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει τον έχει οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση, επειδή λέει συνεχώς στους ανθρώπους ότι "τα αρκουδάκια δεν θα αντέξουν την αλλαγή", είναι σαν να μεταφέρει τα δικά του συναισθήματα πάνω τους, όπως θα έκανε ένα μικρό παιδί».

Tι υπάρχει στα αρχεία του Επστάιν για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Ο Άντριου, ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενδέχεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Επστάιν. Τα email προς τον Επστάιν από έναν αποστολέα με την ετικέτα «Ο Δούκας» προωθούσαν αναφορές από εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό. Το ένα αναφέρεται ως «εμπιστευτικό έγγραφο». Ο Άντριου είχε τον τίτλο Δούκας της Υόρκης εκείνη την εποχή.

Τα email του 2010 δείχνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας πραγματοποίησε μια περιοδεία δύο εβδομάδων στη Νοτιοανατολική Ασία στο πλαίσιο του ρόλου του ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, θέση την οποία κατείχε από το 2001 έως το 2011. Τα email είχαν την υπογραφή «A» και το μπλοκ υπογραφής περιελάμβανε την ένδειξη «ΑΒΥ Ο Δούκας της Υόρκης KG», που ήταν ο προηγούμενος τίτλος του. Το αρχικό email που προωθήθηκε στον Επστάιν περιελάμβανε μια υπογραφή που έδειχνε ότι είχε σταλεί από έναν «Ειδικό Σύμβουλο της ΑΒΥ Δούκα της Υόρκης».

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιελάμβαναν «αναφορές επισκέψεων» από το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Σενζέν της Κίνας, και μια «εμπιστευτική ενημέρωση που συντάχθηκε από την Επαρχιακή Ομάδα Ανασυγκρότησης στην επαρχία Χελμάντ για Διεθνείς Επενδυτικές Ευκαιρίες».

Φωτογραφίες του Άντριου με γυναίκες

Μια φωτογραφία στην «κρυφή μνήμη» εκατομμυρίων αρχείων δείχνει έναν άνδρα που φαίνεται να είναι ο Άντριου να βρίσκεται στην αγκαλιά αρκετών γυναικών, των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα, με τη συνεργό του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, να στέκεται στο βάθος.

Άλλο στιγμιότυπο δείχνει τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, σκυμμένο στα χέρια και τα γόνατά του πάνω από μια γυναίκα που είναι ξαπλωμένη μπρούμυτα στο πάτωμα. Το πρόσωπό της είναι επίσης κρυμμένο.

Ο πρίγκιπας Άντριου της Βρετανίας γονατίζει πάνω από μια γυναίκα σε μια σειρά εικόνων που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνές του για τον αποθανόντα χρηματοδότη και καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου γονατίζει πάνω από μια γυναίκα σε μια σειρά εικόνων που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, ως μέρος των εγγράφων του Τζέφρι Επστάιν / U.S. Justice Department/Handout via REUTERS

Όπως ακριβώς και το email με πιθανώς εμπιστευτικές πληροφορίες που στάλθηκε στον Επστάιν, ένα email του 2001 προς τη Μάξγουελ, υπογεγραμμένο από τον «Α», τη ρωτάει αν έχει βρει «νέους ακατάλληλους φίλους» για να περάσει χρόνο μαζί τους και να «διασκεδάσει».

Ο συγγραφέας, «Α», αναφέρει στο μήνυμα ότι βρίσκεται με τη βασιλική οικογένεια στο κτήμα Balmoral στη Σκωτία. Το email της 16ης Αυγούστου 2001, που στάλθηκε από έναν λογαριασμό email που αναγνώριζε τον χρήστη μόνο ως «Ο Αόρατος Άνθρωπος», ανέφερε: «Βρίσκομαι εδώ πάνω στο θέρετρο Balmoral με τη Βασιλική Οικογένεια. Οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα όλη μέρα και είμαι εντελώς εξαντλημένος στο τέλος κάθε ημέρας».

Αρκετές ανταλλαγές email από το 2020 δείχνουν τον δικηγόρο του πρώην πρίγκιπα Άντριου, Γκάρι Μπλόξσομ, να ζητά από αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να σταματήσουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις για τον Άντριου - και, ειδικότερα, να σταματήσουν να αντικρούουν τη δήλωση του πρώην πρίγκιπα ότι ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές.

Παράλληλα, μια έκθεση του FBI του 2011, η οποία φαίνεται να είναι ένα αρχείο καταθέσεων που παρείχε ένα θύμα του Επστάιν, ισχυρίζεται ότι ο τότε πρίγκιπας Άντριου είχε εν γνώσει του σεξουαλικές επαφές με ένα 17χρονο κορίτσι. Το περιεχόμενο των ισχυρισμών συμφωνεί με εκείνους που είχε διατυπώσει προηγουμένως η Βιρτζίνια Τζιουφρέ.

Η Τζιουφρέ είχε ισχυριστεί ότι έπεσε θύμα εμπορίας ανθρώπων για να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου όταν ήταν έφηβη. Η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε πέρυσι σε ηλικία 41 ετών, ενώ η οικογένειά της ευχαρίστησε τη βρετανική αστυνομία μετά την ανακοίνωση της σύλληψής του, παρόλο που δεν συνελήφθη σε σχέση με τις κατηγορίες της Τζιουφρέ .

Η εν λόγω έκθεση του FBI αναφέρει ότι ο Τζέφρι Επστάιν, η Γκισλέιν Μάξγουελ και ο Άντριου βρίσκονταν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Λονδίνο όταν ο Επστάιν και η Μάξγουελ ζήτησαν από τον Άντριου να «μαντέψει την ηλικία ενός κοριτσιού», το όνομα του οποίου έχει παραγραφεί στο έγγραφο. Δείχνει ότι μάντεψε σωστά ότι ήταν 17 ετών.

Η έκθεση προσθέτει ότι ο Άντριου «την άρπαζε από τη μέση και την χάιδευε στην πίστα» και όταν επέστρεψαν στην κατοικία της Μάξγουελ στο Λονδίνο, πήγαν σε ένα μπάνιο και ήρθαν σε σεξουαλική επαφή. Δύο μήνες αργότερα, το κορίτσι πήγε στην κατοικία του Επστάιν στο Μανχάταν και έκανε στον Άντριου μασάζ, όπως αναφέρει η ίδια έκθεση.

Ωστόσο, το 2019, ο Άντριου αρνήθηκε σε συνέντευξή του ότι δεν είχε συνευρεθεί ποτέ με την Βιρτζίνια Τζιουφρέ, λέγοντας ευθέως: «Δεν συνέβη». Η Τζιουφρέ τον μήνυσε το 2021 και η αγωγή διευθετήθηκε έναντι άγνωστου ποσού.

Θύματα του Jeffrey Epstein ενώνουν τις δυνάμεις τους με την οικογένεια της Virginia Giuffre για να παρουσιάσουν τον Νόμο της Virginia, μια νομοθεσία που στοχεύει στην κατάργηση της παραγραφής για τους διακινητές και τους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης / REUTERS/Anna Rose Layden

Η «επιβεβαίωση» της Μάξγουελ για τις φωτογραφίες της Τζουφρέ με τον Άντριου

Ένα email με ένα προσχέδιο δήλωσης που περιλαμβάνεται στα αρχεία του Επστάιν, φαίνεται να έχει σταλεί από τη Μάξγουελ στον ίδιον τον Επστάιν τον Ιανουάριο του 2015. Στο email, η Μάξγουελ επικεντρώνεται σε ένα άτομο που, όπως λέει «διατύπωσε κατηγορίες στα μέσα ενημέρωσης εναντίον της ίδιας και του Άντριου» και το οποίο, σύμφωνα με τα λόγια της Μάξγουελ, «πουλάει τα απομνημονεύματά της στον πλειοδότη».

Το άτομο που η Μάξγουελ ανέφερε με «σβησμένο» όνομα φαίνεται να είναι η Τζιούφρε, με βάση τις λεπτομέρειες που περιγράφει, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο δικηγόρος Μπραντ Έντουαρντς εκπροσώπησε το εν λόγω άτομο. Η Γκισλέιν Μάξγουελ ανέφερε στο email ότι γνώρισε το άτομο που εργαζόταν ως μασέρ στο Mar-a-Lago και ότι ο Επστάιν πήρε συνέντευξη από το άτομο με τα κενά ασφαλείας για να γίνει μασέρ του. Η Μάξγουελ ισχυρίζεται ότι κατάλαβε ότι ήταν άνω των 18 ετών. Η Τζιούφρε θα ήταν 16 ετών εκείνη την εποχή, σύμφωνα με τη δική της αφήγηση.

Η Μάξγουελ δήλωσε το 2001 ότι βρισκόταν στο Λονδίνο και ότι το άτομο συνάντησε μερικούς από τους φίλους της, συμπεριλαμβανομένου του τότε πρίγκιπα Άντριου. Είπε επίσης ότι τραβήχτηκε μια φωτογραφία και πρόσθεσε ότι ποτέ δεν ζήτησε από το άτομο να κάνει μασάζ στον Άντριου. Μια γνωστή φωτογραφία που η Τζιούφρε είπε ότι τραβήχτηκε τον Μάρτιο του 2001 φαίνεται να δείχνει τον Άντριου με το χέρι του γύρω από τη μέση της, με την Μάξγουελ να χαμογελάει στο βάθος. Η Μάξγουελ έχει ισχυριστεί στο παρελθόν ότι η φωτογραφία ήταν ψεύτικη.

Η Μάξγουελ εκτίει πλέον ποινή φυλάκισης 20 ετών, αφού καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στη βοήθεια του Επστάιν στην στρατολόγηση και κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών. Μεταφέρθηκε από ομοσπονδιακό σωφρονιστικό ίδρυμα στο Τάλαχασι της Φλόριντα σε ίδρυμα χαμηλότερης ασφάλειας στο Μπράιαν του Τέξας, πέρυσι, αφού την ανέκρινε ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

Νέα κατηγορία

Νέα σοκαριστική κατηγορία σοκ για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου είδε το φως της δημοσιότητας. Ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου κατηγορείται ότι παρακολούθησε ένα παιδί, ηλικίας μεταξύ 6 και 8 ετών, να υφίσταται βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ από την Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφο και δεξί χέρι του Τζέφρι Επστάιν.

Ο ισχυρισμός, ο οποίος φέρεται να προήλθε από ανώνυμη πληροφορία, αναφέρει επίσης ότι κι άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν τα βασανιστήρια της κοπέλας μαζί με τον Άντριου. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή κατηγορίες εναντίον του.

Η συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίστηκε στα αρχεία Επστάιν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, σύμφωνα με τη Mirror.

Η αντίδραση της βασιλικής οικογένειας

Ο βασιλιάς Κάρολος προχώρησε σε γραπτή δήλωση μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Άντριου, στο πλαίσιο έρευνας των βρετανικών αρχών για υπόθεση που αφορά φερόμενη «κακοδιοίκηση σε δημόσιο αξίωμα» και δήλωσε «βαθιά ανήσυχος». 

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι, ο βασιλιάς εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης τονίζει ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Στη δήλωση επισημαίνεται επίσης ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του Παλατιού διευκρινίζεται ότι η βασιλική οικογένεια συνεχίζει κανονικά το δημόσιο πρόγραμμα και τις επίσημες υποχρεώσεις της, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Σύμφωνοι με τα όσα δήλωσε ο βασιλιάς Κάρολος είναι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον. Σύμφωνα με πληροφορίες της Press Association, εγκρίνουν τα λόγια που είπε ο βασιλιάς Κάρολος σε γραπτή του δήλωση για τη σύλληψη του μικρότερου αδελφού του Άντριου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Παλάτι, ο βασιλιάς εκφράζει «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

