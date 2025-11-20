Σοκαρισμένη η χήρα Κασόγκι μετά τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας μπιν Σαλμάν

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε πολλούς κύκλους η απόλυτη συμπαράσταση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για όλα τα θέματα ακόμη και για τη δολοφονία του αντιφρονούντα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Η χήρα του δολοφονημένου σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, τον οποίο σκότωσαν το 2018 πράκτορες της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε χθες Τετάρτη «σοκαρισμένη» για τη συνάντηση το βράδυ της Τρίτης 18.11.2025, στον Λευκό Οίκο του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο παρατέθηκε και επίσημο δείπνο, αλλά και ο αμερικανός πρόεδρος τον υπερασπίστηκε για την υπόθεση.

«Με σόκαρε πολύ (…) απογοητεύτηκα», τόνισε η Χανάν Ελάτρ Κασόγκι στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που του παραχώρησε, κρίνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε «ανενημέρωτος» για την υπόθεση του δολοφονημένου αρθρογράφου.

«Ο Τζαμάλ Κασόγκι ήταν σταθερός, γενναίος, διαφανής κι επαγγελματίας δημοσιογράφος», είπε αντικρούοντας τη δήλωση του αμερικανού προέδρου πως επρόκειτο για «εξαιρετικά αμφιλεγόμενη» προσωπικότητα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να υπερασπιστεί σθεναρά τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, που έγινε δεκτός στον Λευκό Οίκο με όλες τις τιμές, διαβεβαιώνοντας πως ο πρίγκιπας διάδοχος «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα», ενώ οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν χαρακτηρίσει άμεσα υπεύθυνο για τη δολοφονία του δημοσιογράφου.

Η κ. Κασόγκι είπε ακόμη πως «τη σόκαρε» το ότι ο αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε «να πάψει» τη δημοσιογράφο που έκανε την ερώτηση για την υπόθεση κι ο τρόπος που παρουσιάστηκε ο άνδρας της – «ήταν σαν να μιλούσαν για κάποιον άλλο».

Μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, επικριτής του πρίγκιπα διαδόχου έπειτα από χρόνια που τον στήριζε θερμά, άνθρωπος των διαδρόμων της σαουδαραβικής βασιλικής αυλής, ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε στο σαουδαραβικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης από ομάδα πρακτόρων σταλμένη από το Ριάντ. Το πτώμα του, που διαμελίστηκε, δεν βρέθηκε ποτέ.

Η χήρα του δημοσιογράφου, στον οποίο είχε δοθεί πολιτικό άσυλο στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε πως απηύθυνε επιστολή στον αμερικανό πρόεδρο πριν από την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου, ζητώντας του να συμβάλλει ώστε να της δοθεί αποκατάσταση. Δεν έλαβε απάντηση.

Σε μήνυμά της μέσω X προχθές Τρίτη, αφού ο πρίγκιπας διάδοχος έκανε λόγο για «τεράστιο λάθος» αναφερόμενος στη δολοφονία του δημοσιογράφου, του ζήτησε να συναντηθεί μαζί της προκειμένου «να μου ζητήσει συγγνώμη και να μου προσφέρει αποκατάσταση για τον φόνο του συζύγου μου».

«Δυστυχώς, δεν έλαβα καμιά απάντηση από πλευράς τους», επέμεινε, θυμίζοντας πως θέλει να «βρεθούν τα λείψανα» του άνδρα της ώστε «να ταφεί με αξιοπρέπεια», και «επίσημη συγγνώμη και οικονομική αποκατάσταση».

Ερωτηθείσα για τη μεγαλοπρεπή υποδοχή που επιφύλαξε η Ουάσιγκτον στον «MbS», ο οποίος υπέγραψε στην Ουάσιγκτον διμερείς συμφωνίες ιλιγγιώδους αξίας, εκτίμησε πως ο σύζυγός της, «αν ήταν εκεί, θα ήταν πολύ ευτυχής».

Αλλά «απογοητεύομαι πολύ που βλέπω την Αμερική να αποκηρύσσει τις αξίες της, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία», επανέλαβε.