Σουδάν: Κυρώσεις της ΕΕ κατά του υπαρχηγού των RSF για «σοβαρά και συνεχιζόμενα εγκλήματα»

Μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, η Κάγια Κάλας ανακοίνωσε κυρώσεις κατά του Αμπντελαλάχ Χαμντάν Ντάγκαλο, υπαρχηγού των RSF
Εκτοπισμένοι στο Σουδάν
Εκτοπισμένοι στο Σουδάν / REUTERS / El Tayeb Siddig

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υψώνει τον τόνο απέναντι στη βία που σπαράζει το Σουδάν. Μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (20.11.2025), η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί ενέκριναν στοχευμένες κυρώσεις κατά του Αμπντελαλάχ Χαμντάν Ντάγκαλο, του υπαρχηγού των RSF, της ισχυρής παραστρατιωτικής οργάνωσης που εμπλέκεται στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν.

«Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο αυστηρό τρόπο τα σοβαρά και συνεχιζόμενα εγκλήματα που διαπράττουν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης της πόλης Ελ Φάσιρ στο Σουδάν», δήλωσε η Κάγια Κάλας μετά τη συνεδρίαση.

Απέναντι στην επιδείνωση της κατάστασης και τις καταγγελίες για συστηματικές θηριωδίες, η ΕΕ ενέκρινε τα πρώτα περιοριστικά μέτρα κατά του Ντάγκαλο, αδελφού του επικεφαλής των RSF, Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκαλο, γνωστού ως Χεμέτι. Οι κυρώσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για την ανακοπή της κλιμάκωσης της βίας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλει κάθε περαιτέρω μέτρο όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε όλα τα μέρη που ευθύνονται για την αποσταθεροποίηση του Σουδάν και την παρεμπόδιση της πολιτικής του μετάβασης», πρόσθεσε η Κάλας.

Η απόφαση λαμβάνεται σε ένα πλαίσιο εμφυλίου πολέμου που έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και σχεδόν πλήρη κατάρρευση των κρατικών δομών του Σουδάν.

