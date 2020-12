Σουδάν, ο τελευταίος αρσενικός βόρειος λευκός ρινόκερος. H Google τιμάει με ένα Doodle τον “ευγενικό” γίγαντα που έμεινε στην ιστορία…

GOOGLE DOODLE: Η Google τιμάει σήμερα με ένα Doodle τον τελευταίο αρσενικό βόρειο λευκό ρινόκςρο, τον Σουδάν, ο οποίος πέθανε το 2018. Ήταν ο τελευταίος αρσενικός βόρειος λευκός ρινόκερος που γεννήθηκε στην άγρια φύση. Είχε γεννηθεί στο σημερινό Νότιο Σουδάν, το έτος 1973, και πιστεύεται ότι ήταν ο τελευταίος βόρειος λευκός ρινόκερος που γεννήθηκε στην άγρια φύση.

Το 1976 μάλιστα, τον μετέφεραν στον ζωολογικό κήπο Dvur Kralove Zoo στην τότε Τσεχοσλοβακία όπου μεγάλωσε και έγινε στην κυριολεξία τεράστιος, ενώ απέκτησε και δύο κόρες.

Οι βόρειοι λευκοί ρινόκεροι ανακηρύχθηκαν ως εξαφανισμένο είδος στην άγρια φύση, ενώ είχαν πάρει γενετικό δείγμα από τον Σουδάν και γίνονταν προσπάθειες για την αναπαραγωγή του, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Πέθανε το 2018 σε ηλικία 45 ετών, δηλαδή 90 ετών σε ανθρώπινα χρόνια, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Η φωτογραφία του τελευταίου αρσενικού λευκού ρινόκερου έγινε παγκόσμιο trend το έτος 2017, όταν Ο Daniel Schneider, βιολόγος από τη Βοστώνη, ανάρτησε την φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter για την ευαισθητοποίηση στο θέμα των ζώων υπό εξαφάνιση. «Θέλετε να μάθετε πώς μοιάζει η εξαφάνιση; Αυτός είναι ο τελευταίος αρσενικός λευκός ρινόκερος. Ο τελευταίος. Δεν έχει άλλο», έγραφε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Want to know what extinction looks like? This is the last male Northern White Rhino. The Last. Nevermore pic.twitter.com/o4obIQUpaR