Σφοδρές συγκρούσεις και εκρήξεις σημειώνονται σήμερα (15.04.2023) στην πρωτεύουσα του Σουδάν, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες για σφοδρά πυρά κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Αρχηγείο του στρατού και στο υπουργείο Άμυνας. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος από την παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Ειδικότερα, ο στρατός του Σουδάν ανακοίνωσε ότι η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) αποπειράθηκε να επιτεθεί σε διάφορες θέσεις των στρατευμάτων του. Η RSF από την πλευρά της κατηγόρησε τον στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που ξέσπασαν και ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της το διεθνές αεροδρόμιο του Χαρτούμ και την στρατιωτική βάση στην Μέροβε, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσαν ότι σφοδρά πυρά ακούγονταν σήμερα στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν, κοντά στο προεδρικό μέγαρο, στο αρχηγείο του σουδανικού στρατού και το υπουργείο Άμυνας στο κέντρο της σουδανικής πρωτεύουσας.

In Khartoum, Sudan’s capital, fighting broke out between the Sudan Armed Forces and the Rapid Support Forces. #sudan pic.twitter.com/zjQpzNjJUY (@FactZoneAfrica) April 15, 2023

Armed clashes in Khartoum between the Rapid Support militia and the Sudanese army.#Sudan #السودان pic.twitter.com/l4H3xPbZzP — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Εκπρόσωπος του στρατού του Σουδάν δήλωσε στο AFP ότι συγκρούσεις ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στο Χαρτούμ όταν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, γνωστού ως “Χεμέντι” και μεγάλου αντιπάλου του ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν και αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επιτέθηκαν σε βάσεις του στρατού.

A military coup attempt takes place in #Sudan



Sudan’s international airport stopped receiving flights amid clashes between the Rapid Reaction Forces and the army.



Explosions and gunfire are heard in the Sudanese capital. pic.twitter.com/yVvSnAmtL6 — NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2023

Khartoum is cut off the world. RSF soldiers on the runway in Khartoum #Sudan pic.twitter.com/zwmu8mJgWW — Mohanad Hashim (@moehash1) April 15, 2023

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν «στο Χαρτούμ και σε άλλα μέρη του Σουδάν», διευκρίνισε ο στρατηγός Νάμπιλ Αμπντάλα. «Γίνονται μάχες και ο στρατός κάνει το καθήκον του για να προστατεύσει την πατρίδα», πρόσθεσε.

#عاجل

إيقاف عمليات مطار الخرطوم، وإلغاء جميع الرحلات لأجل غير مسمى#السودان

Suspending operations at Khartoum Airport, and canceling all flights for an indefinite period #Sudan pic.twitter.com/stOjfeQiOF — Sudan News (@Sudan_tweet) April 15, 2023

Γενικεύονται οι συγκρούσεις σε όλη την χώρα

Την ίδια ώρα η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν ανακοίνωσε ότι διεξάγει επιχειρήσεις κατά των επιθέσεων των πανίσχυρων παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), καθώς οι συγκρούσεις γενικεύονται σε όλη τη χώρα.

Πλάνα τηλεοπτικού σταθμού παρουσίασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος να πετάει στον ουρανό της πρωτεύουσας Χαρτούμ, χωρίς το Reuters να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το αναφερόμενο τηλεοπτικό υλικό.

H RSF καλεί τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό της

Σημειώνεται ότι οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο κατηγόρησαν τον σουδανικό στρατό ότι αυτός προκάλεσε τις συγκρούσεις που μαίνονται αυτήν την ώρα στο Χαρτούμ. «Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης αιφνιδιάστηκαν το πρωί από την άφιξη σημαντικής δύναμης του στρατού, η οποία πολιόρκησε το στρατόπεδό τους στην Σόμπα», εξαπολύοντας “επίθεση με όλων των ειδών τα όπλα, βαριά και ελαφριά”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία απαρτίζεται από πρώην πολιτοφύλακες του πολέμου του Νταρφούρ.

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσαν ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ.

Η RSF σε ανακοίνωση της πρόσθεσε ότι δεν βάζει στο στόχαστρο αμάχους και κάλεσε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό της.

ΗΠΑ και Ρωσία ανησυχούν για την κλιμάκωση των συγκρούσεων

Η έκρυθμη κατάσταση στο Σουδάν έχει προκαλέσει αναστάτωση στην διεθνή κοινότητα, με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να εκφράζουν την ανησυχία τους για την «κλιμάκωση της βίας».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Σουδάν Τζον Γκόντφρεϊ δήλωσε σήμερα ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ένοπλων στοιχείων στο Σουδάν, σε συνθήκες άμεσης πολεμικής συγκρούσης είναι «ουσιαστική επικίνδυνη», ενώ κάλεσε άμεσα την υψηλόβαθμη ηγεσία να σταματήσει τις πολεμικές συγκρούσεις. Ο Γκόντφρεϊ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και το προσωπικό της πρεσβείας έχουν βρει καταφύγιο εντός των εγκαταστάσεών της.

Από την πλευρά της, η πρεσβεία της Ρωσίας στο Σουδάν ανακοίνωσε σήμερα ότι ανησυχεί για την “κλιμάκωση της βίας” στη χώρα, καλώντας για την ανάγκη εκεχειρίας, αλλά και για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Η πρεσβεία ανέφερε ότι η ατμόσφαιρα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ είναι τεταμένη, αλλά οι Ρώσοι διπλωμάτες είναι ασφαλείς.

