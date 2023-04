Τραγικός είναι ο απολογισμός των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων των δύο αντίπαλων στρατηγών που διεκδικούν την εξουσία στο Σουδάν, καθώς πάνω από 185 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.800 άμαχοι και μαχητές τραυματίστηκαν τις τρεις τελευταίες ημέρες, ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στη χώρα αυτή, Φόλκερ Πέρτες.

«Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε προς τα πού γέρνουν οι ισορροπίες», είπε ο Πέρτες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη μέσω βιντεοσύνδεσης.

Νωρίτερα είχε μιλήσει, κεκλεισμένων των θυρών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές δεν δίνουν την εντύπωση ότι επιθυμούν μια ειρηνευτική μεσολάβηση αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο επικφαλής της UNITAMS, τονίζοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να συνεχιστούν οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν.

Λίγο νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, διευκρινίζοντας ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι σε επαφή με τους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας.

«Λυπούμαστε για την κλιμάκωση της βίας στο Χαρτούμ και σε άλλες περιοχές του Σουδάν. Ζητάμε την άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Δύναμης Ταχείας Υποστήριξης», είπε ένας εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ο επικεφαλής του στρατού του Σουδάν χαρακτήρισε σήμερα μια παραστρατιωτική δύναμη που πολεμά τον στρατό αντάρτικη οργάνωση, σε μια φονική μάχη εξουσίας που έχει εκτροχιάσει τη μετάβαση στην πολιτική διακυβέρνηση, οδήγησε σε εκκλήσεις του ΟΗΕ να σταματήσουν οι συγκρούσεις και προκάλεσε φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση.

Η ρήξη ανάμεσα στον στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 97 αμάχων και 45 στρατιωτών, σύμφωνα με μια οργάνωση γιατρών, με αεροπορικά πλήγματα και συγκρούσεις στην πρωτεύουσα και τις μάχες να επεκτείνονται και σε άλλα τμήματα του Σουδάν.

Αμφότερες οι πλευρές δήλωσαν πως κατέγραψαν κέρδη σήμερα καθώς καπνός υψωνόταν πάνω από την πρωτεύουσα Χαρτούμ και κάτοικοι ανέφεραν αεροπορικές επιδρομές, πυρά πυροβολικού και πυροβολισμούς που οδήγησαν σε διακοπή της παροχής βασικών υπηρεσιών και προκάλεσαν ζημιές σε νοσοκομεία σε μια πόλη που δεν είναι συνηθισμένη στη βία.

Τηλεοπτικά πλάνα από το διεθνές αεροδρόμιο μέσα στην πόλη έδειξαν φωτιά να μαίνεται και μαύρο καπνό, με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν κατεστραμμένα αεροπλάνα.

Οι συγκρούσεις στο Χαρτούμ και στις παρακείμενες αδελφές πόλεις Ομντουρμάν και Μπάχρι από προχθές Σάββατο είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών και κινδυνεύουν να χωρίσουν το Σουδάν σε δύο στρατιωτικές παρατάξεις που είχαν μοιραστεί την εξουσία στη διάρκεια μιας ακανθώδους πολιτικής μετάβασης.

Ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ-Μπουρχάν ηγείται του κυβερνώντος συμβουλίου που συστάθηκε μετά το πραξικόπημα του 2021 και την εκδίωξη το 2019 του βετεράνου ηγέτη Όμαρ Μπασίρ στη διάρκεια μαζικών διαδηλώσεων. Ο ηγέτης των ΔΤΥ στρατηγός Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο ή Χαμέτι, είναι αναπληρωτής του.

Βάσει ενός σχεδίου μετάβασης με διεθνή υποστήριξη, οι ΔΤΥ επρόκειτο σύντομα να συγχωνευθούν με τον στρατό. Ο Μπουρχάν διέταξε σήμερα την οργάνωση να διαλυθεί καθώς οι δύο πλευρές αντάλλασσαν κατηγορίες.

Μιλώντας στο Sky News, ο Μπουρχάν είπε πως είναι ασφαλής σε έναν προεδρικό ξενώνα εντός του συγκροτήματος του υπουργείου Άμυνας. Είπε πως σκοπός του είναι να νικήσει τις ΔΤΥ, αλλά δεν απέκλεισε κάποιου είδους διαπραγματεύσεις.

«Κάθε πόλεμος τελειώνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ακόμη κι αν ο αντίπαλος ηττάται», δήλωσε ο Μπουρχάν.

Ο ηγέτης των ΔΤΥ Χαμέτι, που είναι άγνωστο πού βρίσκεται από το Σάββατο, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση εναντίον των εγκλημάτων του Μπουρχάν, όπως είπε. Σε ένα τουίτ, αποκάλεσε τον επικεφαλής του στρατού «ριζοσπάστη ισλαμιστή που βομβαρδίζει αμάχους από αέρος».

