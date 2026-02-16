Σουηδία: Ανάγκασε τη σύζυγό του να κάνει σεξουαλικές πράξεις με 120 άντρες

Ένας άνδρας στη Σουηδία κατηγορείται ότι εξανάγκασε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες μέσα σε διάστημα κάποιων ετών.

Το πρακτορείο ειδήσεων NTB μετέδωσε σήμερα (16/2/2026) ότι οι σεξουαλικές πράξεις που αναγκαζόταν να κάνει η γυναίκα στη Σουηδία γινόντουσαν τόσο σε κατ’ ιδίαν όσο και σε διαδικτυακές συναντήσεις.

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από λίγο καιρό και ο άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση από τον Οκτώβριο ως ύποπτος για διακεκριμένη μαστροπεία. Προηγουμένως, ωστόσο, είχε γίνει λόγος για περίπου 30 άνδρες.

Η γυναίκα κατήγγειλε η ίδια τον σύζυγό της στην αστυνομία. Η ίδια είπε σε σουηδικό ραδιοφωνικό δίκτυο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πάντα.

Λέγεται ότι ο σύζυγός της πουλούσε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της συζύγου του σε διάφορους ιστότοπους.

Κατηγορίες θα απαγγελθούν εναντίον του τον Μάρτιο, ενώ οι πελάτες, οι οποίοι φέρεται ότι προέρχονταν από όλη τη Σουηδία, απειλούνται επίσης με ποινικές διώξεις.