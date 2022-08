Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα (19.08.2022) σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Μάλμε, στη νότια Σουηδία.

Η αστυνομία, που απέκλεισε τμήμα του εμπορικού στην Σουηδία μετά τους πυροβολισμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως: «Σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο εμπορικό κέντρο Emporia στο Μάλμε. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και η περιοχή έχει αποκλειστεί».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Dagens Nyheter, που επικαλείται εκπρόσωπο της αστυνομίας, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τα πυρά. Το επεισόδιο «θεωρείται λήξαν», σύμφωνα πάντα με τον εκπρόσωπο.

🚨🇸🇪The #Emporia mall in #Malmo is on lockdown now. Please avoid the area. Emporia is one of the biggest shopping malls in Scandinavia. pic.twitter.com/Ax1NFkMuoL