Σουηδία: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Σουηδία έπειτα από αναφορές σε πυροβολισμούς σε σχολείο.

Οι τοπικές Αρχές όπως ανέφεραν ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στην πόλη Ερεμπρού στη Σουηδία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί με έξι ασθενοφόρα επί τόπου για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

#BREAKING suspected school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation was launched.



