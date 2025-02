Σουηδία: Στους 11 οι νεκροί από την επίθεση με τους πυροβολισμούς στο σχολείο – Ανάμεσά τους και ο δράστης

Ως «η χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της Σουηδίας» ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ουλφ Κρίστερσον, το μακελειό με τους πυροβολισμούς που έγινε την Τρίτη (04.02.2025) σε σχολείο στην πόλη Ορεμπρό.

Ο δράστης των φονικών πυροβολισμών, μπούκαρε στο σχολείο και στοχοποίησε όποιον έβλεπε μπροστά του, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων. Ολόκληρη η Σουηδία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την μαζική δολοφονία, με τα ερωτήματα για τα κίνητρα του δράστη να παραμένουν αναπάντητα.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο δράστης, ο οποίος αυτοκτόνησε με το όπλο του, αυξάνοντας έτσι τα θύματα στους 11.

Όσον αφορά τους τραυματίες, «τουλάχιστον 5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τέσσερις υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, ένας τραυματίστηκε σοβαρά, δύο είναι σταθεροί και ένας ελαφρά», δήλωσε η αστυνομία σε συνέντευξη Τύπου για το αιματηρό επεισόδιο.

«Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί», ενημέρωσε η αστυνομία.

Το προφίλ του δράστη

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν πως ο δράστης δεν ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές και πως όλα δείχνουν ότι έδρασε μόνος του χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο για περισσότερους δράστες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα που είχε καθαρό ποινικό μητρώο και νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα κίνητρα του δράστη αν και οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πληροφορίες της Aftonbladet κάνουν λόγο για έναν άνδρα με ψυχολογικά προβλήματα και που είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του.

«Είχε προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν συμπαθούσε τους ανθρώπους».

«Κρυφτήκαμε κάτω από τα θρανία»

Η 54χρονη δασκάλα του σχολείου, Μαρία Πεγκάντο, είπε ότι κάποιος άνοιξε την πόρτα της σχολικής της αίθουσας αμέσως μετά το μεσημεριανό διάλειμμα και φώναξε σε όλους να βγουν έξω.

«Έβγαλα και τους 15 μαθητές μου στο διάδρομο και αρχίσαμε να τρέχουμε», είπε στο Reuters σε τηλεφωνική επικοινωνία.

«Τότε άκουσα δύο πυροβολισμούς αλλά τα καταφέραμε. Ήμασταν κοντά στην είσοδο του σχολείου».

«Είδα ανθρώπους να τους σέρνουν έξω τραυματισμένους, τον έναν μετά τον άλλο. Κατάλαβα ότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό», είπε.

Εικόνες που τραβήχτηκαν μέσα από το σχολείο δείχνουν μαθητές να είναι κάτω από τα θρανία.

Δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου Ρισμπέργσκα, η Μίριαμ Γιάρλεβαλ και ο Πάτρικ Σόντεμαν, είπαν στην εφημερίδα Dagens Nyheter ότι γύρω στο μεσημέρι άκουσαν πυροβολισμούς σε έναν διάδρομο. «Ήρθαν οι σπουδαστές και μας είπαν ότι κάποιος πυροβολούσε. Ακούσαμε και άλλους πυροβολισμούς. Δεν βγήκαμε έξω, κρυφτήκαμε κάτω από τα γραφεία μας (…) Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν για μισή ώρα, μετά ξανάρχισαν», αφηγήθηκαν οι εκπαιδευτικοί.

Οι σπουδαστές και οι μαθητές γειτονικών σχολείων παρέμειναν επί ώρες αποκλεισμένοι μέσα στα κτίρια, με τους γονείς των μικρότερων από αυτούς να τους περιμένουν με αγωνία απ’ έξω.

«Είναι τρελό, απολύτως τρελό. Είμαι θυμωμένη, είμαι σοκαρισμένη. Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ασφαλή, τόσο για τους μεγάλους, όσο και για τα παιδιά», είπε η Σία Σαντέλ, 42 ετών, αφού παρέλαβε τα παιδιά της.

«Οι μαθητές μαρτυρούν ότι ο δράστης φορούσε μάσκα», καταθέτει ο υπεύθυνος του εστιατορίου δίπλα στο σχολείο.