Σουηδία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το μακελειό σε σχολείο – «Κρυφτήκαμε κάτω από τα θρανία»

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στη Σουηδία, όταν ένας άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο με τον πρωθυπουργό, Ουλφ Κρίστερσον, να κάνει λόγο για τη χειρότερη μαζική δολοφονία στην ιστορία της χώρας.

«Είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος αυτού που συνέβη σήμερα. Με τεράστια θλίψη λάβαμε την είδηση από την αστυνομία ότι περίπου δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε σχολείο στο Ερεμπρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Σουηδίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αυτό που απλά δεν έπρεπε να συμβεί, έγινε τώρα. Σήμερα είδαμε να εκτυλίσσεται θανάσιμη βία εναντίον εντελώς αθώων ανθρώπων.

Την ίδια στιγμή σημείωσε ότι απομένουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα και κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν «εικασίες» για τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος είναι επίσης νεκρός.

Ο Κρίστερσον ανέφερε ότι ο ίδιος έχει συγγενείς των οποίων τα παιδιά βρίσκονταν σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Μίλησα μαζί τους σήμερα. Πολλοί γονείς έχουν το σημαντικό καθήκον να μιλήσουν στα παιδιά τους σήμερα. Δεν πρέπει όμως τώρα να σκορπίσουμε φόβο και πανικό. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων είναι ασφαλή μέρη», ανέφερε.

Το προφίλ του δράστη

«Δέκα άνθρωποι πέθαναν σήμερα», είπε ο Ρομπέρτο Άιντ Φόρεστ, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ορεμπρό.

Ο δράστης δεν ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές, «δεν είχε καμία σχέση με συμμορίες», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι δεν θα γίνουν άλλες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι TV4, ο φερόμενος ως δράστης ήταν 35 ετών και αργά το απόγευμα η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του στο Ορεμπρό. Είχε άδεια οπλοφορίας και το ποινικό μητρώο του ήταν λευκό.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη άλλων υπόπτων και για την αποσαφήνιση αυτού συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε αυτή τη φάση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Σε τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία αναφέρουν ότι πεποίθησή τους είναι ότι ο δράστης έδρασε μόνος του, αλλά δεν μπορούν να αποκλείσουν περισσότερους δράστες που συνδέονται με το περιστατικό. Το προφίλ και το κίνητρο του δεν είναι ακόμη γνωστό και οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται στο σχολείο για εντοπισμό πιθανών θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε.

«Οι μαθητές μαρτυρούν ότι ο δράστης φορούσε μάσκα», καταθέτει ο υπεύθυνος του εστιατορίου δίπλα στο σχολείο.

«Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν για μισή ώρα, μετά ξανάρχισαν»

Στο σχολείο Ρισμπέργσκα, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, φοιτούν ενήλικες που προετοιμάζονται για τις απολυτήριες εξετάσεις του λυκείου.

Δύο εκπαιδευτικοί, η Μίριαμ Γιάρλεβαλ και ο Πάτρικ Σόντεμαν, είπαν στην εφημερίδα Dagens Nyheter ότι γύρω στο μεσημέρι άκουσαν πυροβολισμούς σε έναν διάδρομο.

«Ήρθαν οι σπουδαστές και μας είπαν ότι κάποιος πυροβολούσε. Ακούσαμε και άλλους πυροβολισμούς. Δεν βγήκαμε έξω, κρυφτήκαμε κάτω από τα γραφεία μας (…) Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν για μισή ώρα, μετά ξανάρχισαν», περιέγραψαν οι εκπαιδευτικοί.

Οι σπουδαστές και οι μαθητές γειτονικών σχολείων παρέμειναν επί ώρες αποκλεισμένοι μέσα στα κτίρια, με τους γονείς των μικρότερων από αυτούς να τους περιμένουν με αγωνία απ’ έξω.

«Είναι τρελό, απολύτως τρελό. Είμαι θυμωμένη, είμαι σοκαρισμένη. Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό. Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ασφαλή, τόσο για τους μεγάλους, όσο και για τα παιδιά», είπε η Σία Σαντέλ, 42 ετών, αφού παρέλαβε τα παιδιά της.

Πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ο αξιωματούχος Υγείας του Ορεμπρό, Γιόνας Κλάσον δήλωσε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη (04.02.25) ότι πέντε άτομα εισήχθησαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης μετά την επίθεση.

Δύο από τους τραυματίες «έχουν χειρουργηθεί και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, τα τραύματά τους δεν είναι επικίνδυνα για τη ζωή τους», είπε, προσθέτοντας ότι ένας άλλος «δεν έχει χειρουργηθεί και είναι σε σοβαρή κατάσταση». Δεν έδωσε πληροφορίες για τους άλλους.

Έξαρση βίας οργανωμένων συμμοριών

Τα τελευταία χρόνια η Σουηδία αντιμετωπίζει τη βία των συμμοριών, με ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών. Ελάχιστα σοβαρά επεισόδια όμως έχουν σημειωθεί σε σχολεία.

Τον Μάρτιο του 2022 ένας 18χρονος μαθητής μαχαίρωσε και σκότωσε δύο καθηγητές σε ένα λύκειο του Μάλμε, στη νότια Σουηδία.

Δύο μήνες νωρίτερα, ένας 16χρονος συνελήφθη αφού τραυμάτισε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του και έναν εκπαιδευτικό σε σχολείο της κωμόπολης Κρίστιανσταντ.

Τον Οκτώβριο του 2015 τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια ρατσιστική επίθεση σε σχολείο της πόλης Τρολχάταν. Ο δράστης, που ήταν οπλισμένος με ένα σπαθί, σκοτώθηκε από αστυνομικούς.