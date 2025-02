Σουηδία: Το προφίλ του μακελάρη που άνοιξε πυρ σε σχολείο και «θέρισε» 11 ζωές

Η Σουηδία παραμένει σε σοκ μετά το χθεσινό (04.05.2025) μακελειό σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, – η πιο πολύνεκρη επίθεση με όπλο στην ιστορία της χώρας- με δράστη έναν 35χρονο άνεργο που είχε άδεια κυνηγετικού όπλου και πιστεύεται ότι ενήργησε μόνος του.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χθεσινό μακελειό σε σχολείο στο Ορεμπρό στη Σουηδία, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της Στοκχόλμης, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι ο δράστης είναι μεταξύ των νεκρών.

Το σουηδικό πρακτορείο Expressen κοινοποίησε μια φωτογραφία του 35χρονου Rickard Andersson.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να έστρεψε το όπλο εναντίον του εαυτού του μετά το αμόκ.

Οι αρχές δεν αποκάλυψαν αμέσως την ταυτότητα του δράστη, αλλά οι συγγενείς που μίλησαν στον σουηδικό Τύπο περιέγραψαν την εικόνα ενός προβληματικού άνδρα που δεν είχε την παραμικρή επαφή με την οικογένεια και τους φίλους του.

Οι συγγενείς του 35χρονου, ανέφεραν ότι ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, άνεργος και «περνούσε δύσκολα».

Η Expressen ανέφερε επίσης ότι ο Άντερσον είχε «ακραίο κοινωνικό άγχος» και κυκλοφορούσε με πάντα με κουκούλα ενώ κάλυπτε το στόμα του με τα χέρια του.

Ένας πρώην συμμαθητής του είπε ότι τον «φοβόταν λίγο» επειδή πάντα έκρυβε το πρόσωπό του, σύμφωνα με την Expressen.

Αρχικά ο δράστης ονομαζόταν Jonas Simon, αλλά άλλαξε νόμιμα το όνομά του πριν από οκτώ χρόνια – μια κίνηση που αιφνιδίασε τα μέλη της οικογένειας.

Image of Rickard Andersson, 35, who it reported is suspected of shooting ten people dead in attack at Risbergska School in Örebro’s Västhaga district on Tuesday. Relatives said he was a withdrawn loner who was unemployed and ‘having a hard time’. Suspect was ‘a loner with… pic.twitter.com/jtA0gGVM8w

Λέγεται ότι μεγάλωσε στο Örebro με τους γονείς και τα αδέλφια του σε ένα «ευημερούν» τμήμα της πόλης και αποφοίτησε από το λύκειο με «μέτριους βαθμούς». Μετά το σχολείο, εγκαταστάθηκε στο κοντινό Storgatan.

«Παλιά είχε έναν φίλο με τον οποίο έκανε πολύ παρέα, αλλά τώρα όχι. Θέλει να είναι μόνος του. Δεν φαίνεται να του αρέσουν οι άνθρωποι», είπε ένας συγγενής του.

This is Sweden now.



Mass shooting at a school has left around 10 people dead.



The gunman opened fire with an automatic weapon.



Here are students hiding for their lives.



This never used to happen before.pic.twitter.com/3zQQW8v6t1