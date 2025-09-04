«South Park»: Ο Τραμπ στο στόχαστρο του νέου επεισοδίου – Η «σχέση» του με τον «Σατανά» και η εγκυμοσύνη

Το «South Park» επέστρεψε στις 3 Σεπτεμβρίου με νέο επεισόδιο με τίτλο «Wok is Dead», βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ – αλλά και τη μανία με τα συλλεκτικά παιχνίδια Labubu.

Η σατιρική σειρά κινουμένων σχεδίων «South Park», επέλεξε στο επεισόδιο, σε μια από τις πρώτες σκηνές, να δείξει τον Ντόναλντ Τραμπ να κατεβαίνει από το εντυπωσιακό αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ, Air Force One, έχοντας τον Σατανά στο πλευρό του.

Όταν ένας ρεπόρτερ τον ρωτά αν έχει ερωτική σχέση με τον Σατανά, εκείνος το αρνείται, ενώ ο Σατανάς προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα λέγοντας ότι «απλά κάνουν παρέα». Οι δημοσιογράφοι όμως δεν πείθονται, με έναν μάλιστα να σχολιάζει: «Έλα τώρα, κύριε Πρόεδρε. Με όλα όσα έχετε κάνει, σχεδόν όλη η χώρα πιστεύει πως έχετε σχέση με τον Σατανά».

It’s the question on everyone’s mind! pic.twitter.com/9ZYTpSeTwa — South Park (@SouthPark) September 4, 2025

Ακολουθεί τηλεοπτικό ρεπορτάζ που θέτει το ίδιο ερώτημα, με τον παρουσιαστή να σημειώνει πως «ο πρόεδρος εμφανίζεται όλο και λιγότερο με τη σύζυγό του και όλο και περισσότερο με τον νέο του φίλο». Ο Τραμπ συνεχίζει να το αρνείται, παρά τις αποδείξεις και λίγο αργότερα, ο Σατανάς εκμυστηρεύεται στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς ότι είναι δυστυχισμένος στη σχέση του με τον Τραμπ αλλά δεν μπορεί να τον εγκαταλείψει, γιατί κρύβει ένα μυστικό.

Στο τέλος του επεισοδίου αποκαλύπτεται: ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης.

«Ναι, είμαστε μαζί», ανακοινώνει ο Σατανάς δημόσια. «Είμαστε μήνες τώρα μαζί και θέλω να τον αφήσω, αλλά δεν μπορώ, γιατί είμαι έγκυος». Τα ΜΜΕ πανηγυρίζουν που επιβεβαιώθηκαν, ενώ ο γνωστός υποστηρικτής του Τραμπ, Κιντ Ροκ, δηλώνει συγκινημένος: «Είμαι τόσο χαρούμενος».

Παράλληλα, το επεισόδιο σατιρίζει και την τρέλα με τα λούτρινα Labubu. Ο Μπάτερς προσπαθεί να αγοράσει ένα για το κορίτσι που του αρέσει, αλλά μπλέκει λόγω των δασμών που έχει επιβάλει ο Τραμπ. Στη συνέχεια, τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται σε σατανική τελετή που καλεί τον Τραμπ και τον Σατανά, αναφέρει το usatoday.

Η 27η σεζόν του «South Park» έχει βάλει στο επίκεντρο τον Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον σε κάθε επεισόδιο ως εραστή του Σατανά, με τρόπο που θυμίζει τον τρόπο που η σειρά είχε σατιρίσει στο παρελθόν τον Σαντάμ Χουσεΐν.

Η αρχή έγινε με την πρεμιέρα στις 23 Ιουλίου, όπου ο Τραμπ εμφανίζεται ως νταής που απειλεί με μηνύσεις, ενώ φωτογραφίες του τοποθετούνται σε καρτουνίστικο σώμα – ακριβώς όπως είχε γίνει με τον Χουσεΐν.

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε τότε, με εκπρόσωπο να δηλώνει στην USA Today ότι η σειρά «δεν είναι πια επίκαιρη εδώ και πάνω από 20 χρόνια και παλεύει απεγνωσμένα να τραβήξει προσοχή με ιδέες χωρίς έμπνευση».

Οι δημιουργοί όμως συνέχισαν ακάθεκτοι. Στο επόμενο επεισόδιο ο Τραμπ εμφανίζεται στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Σατανά, ενώ ο Βανς παρουσιάζεται ως υπηρέτης του. Εκεί σατιρίζονται επίσης η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και η υπηρεσία ICE. Ο ίδιος ο Βανς σχολίασε στο Χ (Twitter): «Λοιπόν, τα κατάφερα κι εγώ, με σατίρισαν».

Στο τρίτο επεισόδιο, η σειρά δείχνει τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο να δέχεται τον Τιμ Κουκ της Apple και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, που τον καλοπιάνουν με δώρα και κολακείες.

Το φινάλε τον βρίσκει και πάλι στο κρεβάτι με τον Σατανά, που θέλει να φύγει αλλά καταλήγει στο ότι «δεν υπάρχει διαφυγή από εδώ».