Σοβαρή κλιμάκωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Drones χτυπούν και μονάδες αφαλάτωσης στον Κόλπο, αντιμέτωπα με έλλειψη νερού τα κράτη της περιοχής

Επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο του Ιράν καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις επεκτείνονται και σε άλλα πεδία όπως η «αχίλλειος πτέρνα» της Μέσης Ανατολής, το πόσιμο νερό. Η Κυριακή (08.03.2026) σημαδεύτηκε από επίθεση ιρανικού drone σε μονάδα αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν, γεγονός που ανησυχεί σοβαρά τις αρχές της περιοχής. Η επίθεση δείχνει ότι πλέον οι στρατιωτικές ενέργειες επεκτείνονται σε υποδομές ύδρευσης κρίσιμης σημασίας.

Η επίθεση με drone του Ιράν την Κυριακή (08.03.2026) σε μονάδα αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δείτε όλα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή έως τώρα εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει επίσημα το περιστατικό, όμως μία ημέρα νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν πλήξει μονάδα αφαλάτωσης στην Τεχεράνη, στο νησί Κεσμ στον Περσικό Κόλπο.

Σε ανάρτησή του τόνισε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν προηγούμενο, όχι το Ιράν». Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command), αρμόδια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, διέψευσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν μονάδα αφαλάτωσης στο Ιράν.

Οι μονάδες αφαλάτωσης αποτελούν βασική πηγή νερού για την περιοχή, με το Μπαχρέιν να εξαρτάται σχεδόν πλήρως από αυτές, το Ισραήλ να καλύπτει το 80% και το Κουβέιτ το 90% των αναγκών του. Η πλήξη τους θα μπορούσε να εξαντλήσει γρήγορα τα αποθέματα νερού των μικρότερων κρατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιμέτωπες με έλλειψη νερού οι χώρες της περιοχής

Η στόχευση μονάδων αφαλάτωσης σηματοδοτεί σημαντική διεύρυνση των κρίσιμων υποδομών που πλήττονται στον πόλεμο, δημιουργώντας ανησυχία σε μια περιοχή όπου πολλές χώρες διαθέτουν περιορισμένες φυσικές πηγές γλυκού νερού. Οι μονάδες αυτές μετατρέπουν το θαλασσινό νερό του Περσικού Κόλπου σε πόσιμο και τροφοδοτούν εκατομμύρια κατοίκους, αποτελώντας ουσιαστικά τη «ραχοκοκαλιά» της ύδρευσης σε αυτήν την άνυδρη ζώνη.

«Πρόκειται για επίθεση στο πιο ευαίσθητο σημείο, σε μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Χουσεΐν Ιμπίς, ανώτερος ερευνητής στο Arab Gulf States Institute. «Οι μονάδες αφαλάτωσης, ακόμη περισσότερο από τις ενεργειακές υποδομές, αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα των χωρών του Κόλπου».

Η Μέση Ανατολή συγκεντρώνει πάνω από το 40% της παγκόσμιας δυναμικότητας αφαλάτωσης, με περίπου 5.000 μονάδες να τροφοδοτούν τα συστήματα ύδρευσης της περιοχής.

Bahrain says an Iranian strike damaged a desalination plant, marking a new phase of the conflict targeting water infrastructure.



Gulf countries rely heavily on desalination.



Qatar nearly 100%, Kuwait and Bahrain ~90%, Oman 86%, Saudi Arabia 70%.



The strike came after… pic.twitter.com/XgEJ0M6YR3 — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Απόλυτη εξάρτηση του Μπαχρέιν και υψηλά ποσοστά σε Ισραήλ και Κουβέιτ

Το Μπαχρέιν, όπου σημειώθηκε η επίθεση, βασίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στην αφαλάτωση για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό του πληθυσμού των 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Το Ισραήλ καλύπτει περίπου το 80% των αναγκών του μέσω αφαλάτωσης, ενώ το Κουβέιτ το 90%.

Αν και κάποιες χώρες του Κόλπου διατηρούν στρατηγικά αποθέματα νερού, μικρότερα κράτη όπως το Μπαχρέιν θα μπορούσαν να εξαντλήσουν γρήγορα τα αποθέματά τους εάν η παραγωγική ικανότητα των μονάδων τους πληγεί. Η Σαουδική Αραβία, ως μεγαλύτερη χώρα της περιοχής, έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε επιθέσεις σε υποδομές ύδρευσης.

Πλήγματα σε πολιτικές και οικονομικές υποδομές

Καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται, περισσότερες επιθέσεις στρέφονται πλέον και σε πολιτικές και οικονομικές υποδομές. Το Σάββατο, drone προκάλεσε έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με προσωρινές διακοπές πτήσεων, ενώ θραύσματα άλλου βλήματος έπληξαν πολυκατοικία στην περιοχή Dubai Marina.

Την ίδια ημέρα, πετρελαϊκό κοίτασμα της Saudi Aramco στο Berri έγινε στόχος drone πιθανώς ιρανικής προέλευσης, με τις σαουδαραβικές δυνάμεις να καταρρίπτουν δύο βαλλιστικούς πυραύλους και να αναχαιτίζουν πολλαπλά κύματα drones. Στο Κουβέιτ, δύο δεξαμενές καυσίμων στο κύριο αεροδρόμιο επλήγησαν σε άμεση επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy’s 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στο Μπαχρέιν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα του κρατικού διυλιστηρίου Bapco Energies μετά από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα, ενώ στο Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιρανικό drone προκάλεσε φωτιά σε δεξαμενή πετρελαίου. Το Ιράν στόχευσε επίσης το πετρελαϊκό συγκρότημα Ras Tanura στη Σαουδική Αραβία, ενώ το Κατάρ διέκοψε εξαγωγές LNG λόγω επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Σάββατο (07.03.2026) το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη, ιδιοκτησίας των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προκαλώντας εκτεταμένους καπνούς και τοξικά αέρια στην πρωτεύουσα. Πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που το Ισραήλ στοχεύει ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, μετά από δημόσια συζήτηση για τις πιθανές συνέπειες.

Μετά τα πλήγματα, οι αρχές της Τεχεράνης περιόρισαν τις ποσότητες καυσίμων που μπορούν να προμηθεύονται οι οδηγοί, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας.