Σπάνια ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο: Μπλόκο στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σπάνια ήττα για τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς το ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε -μέχρι νεοτέρας- την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που είχε διατάξει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε πως η κυβέρνηση δεν παρουσίασε αρκετά στοιχεία που ευσταθούν από νομικής απόψεως και τα οποία θα δικαιολογούσαν την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο. Αυτή η πρακτική επιτρέπεται μόνο σε σπάνιες και κρίσιμες καταστάσεις.

Ο Posse Comitatus Act, νόμος του 1878, απαγορεύει ρητώς να αναπτύσσεται ο στρατός στο εσωτερικό για επιχειρήσεις επιβολής της τάξης στις ΗΠΑ. Με την απόφασή του (6-3) το Ανώτατο Δικαστήριο, παρότι πλειοψηφούν σε αυτό αποφασιστικά οι συντηρητικοί, διατήρησε σε ισχύ απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που εμπόδισε την ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είχε δικαιολογήσει τη διαταγή για την προστασία των ομοσπονδιακών αστυνομικών που εφαρμόζουν την πολιτική των μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών στο Σικάγο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «κινητοποίησε την εθνοφρουρά για να προστατεύσει τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής της τάξης και να διασφαλίσει ότι δεν θα καταστρέψουν ομοσπονδιακά κτίρια ταραχοποιοί. Τίποτα στη σημερινή (σ.σ. χθεσινή) απόφαση δεν αναιρεί τη βούληση αυτή», ήταν η αντίδραση της Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε φέτος την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και το Μέμφις, στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την πάταξη της εγκληματικότητας και για να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης.

Οι αποστολές αυτές αμφισβητήθηκαν από αντιπάλους του στη δικαιοσύνη, με το επιχείρημα ότι ξεπερνά τα όρια της προεδρικής εξουσίας. Η δικαιοσύνη ήδη εμπόδισε τον Οκτώβριο νέα διαταγή αυτής της φύσης που αφορούσε το Πόρτλαντ (Όρεγκον, βορειοδυτικά).

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία και απόλυτη προτεραιότητά του, κάνοντας λόγο για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις μεταναστών.

Τον Οκτώβριο, αναφέρθηκε δημόσια στο ενδεχόμενο καταφυγής σε νόμο που επιτρέπει την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τον Insurrection Act (περί «ανταρσίας»), που επιτρέπει τη χρήση των ενόπλων δυνάμεων εναντίον αμερικανών πολιτών, αν «τα δικαστήρια» συνεχίσουν να εμποδίζουν τα σχέδιά του.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν το φθινόπωρο, η πλειοψηφία των Αμερικανών εναντιώνεται στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε αμερικανικές μεγαλουπόλεις.