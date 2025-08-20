Στα «άδυτα» της συνόδου Τραμπ – Πούτιν: Οι 72 αποκαλυπτικές φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος

72 στιγμιότυπα από την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα, που μέχρι πρότινος δεν είχε δει κανείς, δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη (19.08.2025). Στις φωτογραφίες «πρωταγωνιστεί» το αυστηρό ύφος του Ντόναλντ Τραμπ, το γνωστό, poker face του Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά και τα αμερικανικά μαχητικά που «επιστρατεύτηκαν» για την υποδοχή του Ρώσου προέδρου.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αφορούν τα παρασκήνια της συνόδου ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, την περασμένη Παρασκευή: μία συνάντηση στην οποία έγινε η αρχή για να συνεχιστούν οι συνομιλίες για την επίτευξη της ειρήνης ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Στο πρώτο και ίσως το πιο σημαντικό στιγμιότυπο, που τυχαίνει να είναι και ασπρόμαυρο, φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει έντονα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν την κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται με αυστηρό ύφος να ακουμπά με το δάχτυλό του –σαν να δείχνει- το στήθος του Ρώσου ομόλογού του.

Ανάμεσά τους μόνο ένας μεταφραστής.

Σε άλλο καρέ φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην «κεφαλή» του τραπεζιού συνεδριάσεων του προεδρικού αμερικανικού σκάφους.

Δίπλα του ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ και ο διευθυντής επικοινωνίας, Στίβεν Τσέουνγκ.

Σε ένα άλλο στιγμιότυπο φαίνεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν να περπατά στο κόκκινο χαλί, ολομόναχος. Στο τέλος του χαλιού τον περιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ που λίγο μετά ξεκίνησε να χειροκροτεί, μία κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Χαρακτηριστική είναι και η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την άφιξη του δεύτερου στην στρατιωτική βάση της Αλάσκας.

Οι δύο ηγέτες στήνονται για να τραβηχτούν οι ιστορικές φωτογραφίες ενώ πίσω τους βρίσκονται τα μαχητικά αμερικανικά αεροσκάφη.

Ο φακός έπιασε και μόνο του τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τη στιγμή που διέσχιζε σκεπτόμενος τους διαδρόμους μέχρι να φτάσει στην αίθουσα όπου έγινε η συνέντευξη Τύπου.

Η κάμερα του φωτογράφου δεν μπόρεσε να μην καταγράψει και το χαμόγελο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ικανοποιημένος από τη συζήτηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ποζάρει με πλατύ χαμόγελο, δίπλα στον Ρώσο πρόεδρο που χαμογελάει αχνά.

Τέλος, φαίνεται πλάτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν να κοιτάζει έναν από τους πίνακες της στρατιωτικής βάσης που απεικονίζει τάρανδους να διασχίζουν ένα παγωμένο τοπίο.

Για να δείτε τις υπόλοιπες φωτογραφίες πατήστε ΕΔΩ.

Η σύνοδος μεταξύ των 2 ηγετών διήρκησε 3 ώρες παρά τις προβλέψεις πως θα κρατήσει 7 ώρες. Αν και Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, ξεκαθάρισαν τις θέσεις τους και αποφάσισαν να εστιάσουν σε μία συνολική πρόταση για ειρήνη.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε στο ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι αιτίες της σύγκρουσης για να κάνει ειρήνη και ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την προσέγγισή του στο ουκρανικό ζήτημα.

Όπως αναφέρθηκε, η συμφωνία δεν έκλεισε αλλά η σύνοδος υπήρξε η αρχή για να αρχίσουν οι συζητήσεις μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών ώστε να καταλήξουν σε κάποια ειρηνευτική πρόταση, πριν γίνει σύνοδος μεταξύ του Αμερικανού, του Ουκρανού και του Ρώσου προέδρου.