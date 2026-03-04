Στα άδυτα του Ιράν: Βίντεο με την υπόγεια πόλη με το πανίσχυρο οπλοστάσιο από drones και ρουκέτες

Σε μία εντυπωσιακή επίδειξη ισχύος προχώρησε το Ιράν παρουσιάζοντας μέσα από βίντεο ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο σηράγγων γεμάτο με σειρές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ακριβού στρατιωτικού εξοπλισμού στον πόλεμο με την Τεχεράνη.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εισέρχεται στην πέμπτη ημέρα.



Τα πλάνα μεταδόθηκαν από το Fars News Agency, το οποίο συνδέεται στενά με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), και φέρονται να αποκαλύπτουν την κλίμακα της ιρανικής στρατιωτικής προετοιμασίας εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στο βίντεο, ντυμένο με δραματική μουσική και ήχο ρολογιού, εμφανίζονται μεγάλες σειρές πυραύλων και drones τοποθετημένες μέσα σε σήραγγες που φαίνεται να έχουν λαξευτεί βαθιά μέσα στο βράχο. Σε ένα από τα πλάνα διακρίνεται και μια μεγάλη εικόνα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε, να δεσπόζει πάνω από το οπλοστάσιο των drones.

Σημαίες του Ιράν κρέμονται από την οροφή των σηράγγων, ενώ σε άλλο σημείο εμφανίζονται φορτηγά που μεταφέρουν εκτοξευτές drones Shahed, με κάθε όχημα να φέρει τέσσερα drones έτοιμα για εκτόξευση.

Φθηνά drones απέναντι σε ακριβά συστήματα άμυνας

Τα drones Shahed κοστίζουν μόνο μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να κατασκευαστούν και μπορούν να παραχθούν σχετικά γρήγορα.

Αντίθετα, τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι δυτικές χώρες για την αναχαίτισή τους είναι ιδιαίτερα ακριβά.

Οι πύραυλοι Patriot, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζουν από 4 έως 5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας, ενώ τα συστήματα THAAD φτάνουν περίπου τα 13 εκατομμύρια δολάρια ανά πύραυλο. Ανάλυση της Kirsty Grieco, ειδικός σε θέματα στην Ουάσινγκτον έδειξε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέρριψαν περίπου 92% των drones και πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον τους.

Ωστόσο, το οικονομικό κόστος ήταν τεράστιο.

Η ίδια εκτιμά ότι το Ιράν ξόδεψε 11 έως 27 εκατομμύρια δολάρια για την εκτόξευση 541 drones, ενώ η άμυνα των Εμιράτων κόστισε μεταξύ 253 και 759 εκατομμυρίων δολαρίων για την αναχαίτιση των περισσότερων από αυτά.

Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη που αμύνονται ενδέχεται να ξοδεύουν έως και 30 φορές περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις.

Φόβοι ότι θα εξαντληθούν τα αντιαεροπορικά συστήματα

Πηγές αναφέρουν ότι οι προμήθειες αντιαεροπορικών πυραύλων ίσως εξαντληθούν μέσα σε λίγες ημέρες εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός επιθέσεων.

«Με τους σημερινούς ρυθμούς, τα αποθέματα μπορεί να εξαντληθούν μέσα σε τέσσερις ημέρες», ανέφερε πηγή.

Κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στην πέμπτη ημέρα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχο Brad Cooper, το Ιράν έχει εκτοξεύσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 2.000 drones.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πάνω από 2.000 πυρομαχικά, καταστρέφοντας εκατοντάδες πυραύλους, εκτοξευτές και drones.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 82 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 13% από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ κατέστρεψε βαλλιστικούς πυραύλους Qadr στο Ισφαχάν

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε την Τετάρτη (04.03.2026) ότι κατέστρεψε βαλλιστικούς πυραύλους τύπου Qadr και τις πλατφόρμες εκτόξευσής τους στο Ισφαχάν του Ιράν.

Ο πύραυλος Qadr 110 θεωρείται η πιο προηγμένη εκδοχή της οικογένειας πυραύλων Qadr (η οποία περιλαμβάνει αρκετές παραλλαγές). Πρόκειται για πύραυλο δύο σταδίων, εξοπλισμένο με κινητήρα στερεού καυσίμου, κάτι που μειώνει σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας πριν από την εκτόξευση και τον καθιστά δυσκολότερο να εντοπιστεί και να πληγεί προληπτικά.

Η εμβέλειά του εκτιμάται μεταξύ 1.500 και 2.000 χιλιομέτρων, γεγονός που τον κατατάσσει ανάμεσα στους βαλλιστικούς πυραύλους μεγαλύτερης εμβέλειας που διαθέτει το Ιράν. Με αυτή την ακτίνα δράσης, μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε σημείο στο Ισραήλ.

Τον Ιούνιο του 2025, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποίησαν πυραύλους Qadr εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τότε σύγκρουσης.

Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, ο σχεδιασμός του Qadr επιτρέπει περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη, με πιθανή μελλοντική επέκταση της εμβέλειάς του έως και τα 5.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προσαρμοστεί ώστε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και ως όπλο κατά δορυφόρων.

Το Ισφαχάν αποτελεί στρατηγικής σημασίας περιοχή για το Ιράν, καθώς φιλοξενεί τόσο πυρηνικές εγκαταστάσεις όσο και βάσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Η πόλη έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο, τόσο τον Ιούνιο του 2025 όσο και στη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης.