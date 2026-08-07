Στα άκρα Ισπανία και Ιταλία για την επαναφορά της Σένγκεν: Τελεσίγραφο από τη Μαδρίτη – «Δεν δεχόμαστε επιβολές», απαντά η Ρώμη

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία για τους μετανάστες που πέρασαν μαζικά στη Θέουτα, με τη Μαδρίτη να ζητά από τη Ρώμη να επαναφέρει σε πλήρη ισχύ τη Σένγκεν έως την Κυριακή (09.08.2026), προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προχωρήσει σε αντίμετρα.

Η Ιταλία, ωστόσο, απορρίπτει το αίτημα της Ισπανίας και ξεκαθαρίζει ότι η προσωρινή αναστολή της Σένγκεν για πολίτες τρίτων χωρών που φτάνουν από την ισπανική επικράτεια θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου του 2026, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και πληροφορίες για νέο κύμα μεταναστών στη Θέουτα.

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Η αντιπαράθεση πήρε διαστάσεις ανοιχτής διπλωματικής σύγκρουσης την Παρασκευή (07.08.2026), όταν η ισπανική κυβέρνηση έθεσε συγκεκριμένη προθεσμία στη Ρώμη για την άρση των περιορισμών.

«Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατεύσει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μαδρίτης.

Ισπανία: Η Ιταλία έχει περισσότερες παράτυπες εισόδους

Η ισπανική κυβέρνηση πέρασε παράλληλα στην αντεπίθεση απέναντι στην επιχειρηματολογία της Ρώμης, επικαλούμενη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές αφίξεις στις δύο χώρες.

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Η Μαδρίτη υπογράμμισε ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».

Η συγκεκριμένη αναφορά έρχεται να προστεθεί στην ήδη οξεία αντιπαράθεση των δύο κυβερνήσεων για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης που προκλήθηκε μετά τις μαζικές αφίξεις στη Θέουτα.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είχε αποφασίσει, αμέσως μετά την έναρξη της κρίσης, να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία για πολίτες τρίτων χωρών.

Αρχικά, το μέτρο επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου, αν και δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου ανέφεραν ότι θα μπορούσε να αρθεί νωρίτερα, ενδεχομένως πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.

Μελόνι: «Η Ιταλία δεν δέχεται τελεσίγραφα»

Η απάντηση της Ρώμης στο αίτημα της Μαδρίτης ήρθε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

«Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελόνι.

Η Ρώμη ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι δεν προτίθεται να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της.

«Δεν εννοούμε σε καμία περίπτωση να αναθεωρήσουμε την απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου», αναφέρει.

Η ιταλική κυβέρνηση συνδέει την άρση του μέτρου με την αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια της χώρας, κάνοντας ειδική αναφορά ακόμη και σε ενδεχόμενες τρομοκρατικές απειλές.

Η αναστολή, όπως σημειώνει, θα διατηρηθεί μέχρι «να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας για την Ιταλία».

Η Ρώμη επικαλείται νέο μεταναστευτικό κύμα στη Θέουτα

Στην ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση επικαλείται και τις εκτιμήσεις για νέα αύξηση των μεταναστευτικών αφίξεων στη Θέουτα.

«Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιες οι ισπανικές αρχές, αναμένεται στη Θέουτα ένα νέο μεταναστευτικό κύμα», αναφέρει, εξηγώντας γιατί επιλέγει ως χρονικό ορόσημο τη 15η Αυγούστου του 2026.

Η κυβέρνηση Μελόνι επιχειρεί, πάντως, να αποσυνδέσει την απόφασή της από οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση με τη Μαδρίτη, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε βάρος της Ισπανίας».

Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι ανάλογα μέτρα έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τόσο από την Ιταλία έναντι της Σλοβενίας όσο και από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έναντι της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Τι ισχύει για τους Ισπανούς πολίτες

Η Ρώμη διευκρινίζει, τέλος, ότι η προσωρινή αναστολή δεν αφορά τους Ισπανούς πολίτες.

Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι πολίτες της Ισπανίας, όπως και οι πολίτες των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν υπόκεινται σε πρόσθετους ελέγχους εξαιτίας του συγκεκριμένου μέτρου.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, καθώς η προθεσμία που έθεσε η Μαδρίτη εκπνέει την Κυριακή (09.08.2026), ενώ η Ρώμη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει πριν από τις 15 Αυγούστου του 2026.