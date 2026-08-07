Κορσική: Μασκοφόροι αυτονομιστές απειλούν όσους αγοράζουν ακίνητα στο νησί – «Μείνετε στα σπίτια σας»

Ένοπλοι αυτονομιστές στην Κορσική έστειλαν ένα ξεκάθαρο και απειλητικό μήνυμα προς όσους σκέφτονται να μετακομίσουν στο νησί ή να αγοράσουν εκεί δεύτερη κατοικία, προειδοποιώντας ότι δεν θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς σε «εθνικό έδαφος».

Σύμφωνα με την Telegraph, μασκοφόροι του Κορσικανικού Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης – Ένωσης Μαχητών (FLNC-UC) εμφανίστηκαν σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη 06.08.2026.

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Οι κουκουλοφόροι εμφανίζονται οπλισμένοι με υποπολυβόλα και τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών.

«Μέχρι να αναγνωριστούν και να γίνουν σεβαστά τα εθνικά μας δικαιώματα, έχουμε μόνο ένα μήνυμα για αυτούς: μείνετε στα σπίτια σας», δήλωσε ο ηγέτης της ομάδας με παραμορφωμένη φωνή. Παράλληλα, προειδοποίησε όσους αγνοήσουν το μήνυμα ότι δεν θα πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους ασφαλείς.

@corsematin Le FLNC Union des combattants a tenu une conférence de presse clandestine avant les Ghjurnate Internaziunale di Corti qui commencent ce vendredi. Parmi les sujets évoqués, ce qu'il considère comme une volonté de l'État de "criminaliser" le mouvement de "libération nationale". ♬ son original – Corse-Matin

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυτονομιστές εντείνουν τις αντιδράσεις τους απέναντι στο προτεινόμενο νομοσχέδιο για την αυτονομία της Κορσικής. Υποστηρίζουν ότι το σχέδιο δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του κορσικανικού λαού. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο και αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία το φθινόπωρο.

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«Ο κορσικανικός λαός δεν θα γίνει ποτέ μια απλή διοικητική κοινότητα», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αυτονομιστές θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε προσπάθεια που, κατά την άποψή τους, αρνείται την εθνική τους ταυτότητα.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο μυστικής συνέντευξης Τύπου, στην οποία προσκλήθηκε μόνο το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Corse Matin».

Οι αυτονομιστές αναφέρθηκαν επίσης στους περίπου 5.000 ανθρώπους που, σύμφωνα με τους ίδιους, φτάνουν στο νησί, «η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Γάλλοι», είτε για να εργαστούν είτε για να αποκτήσουν δεύτερη κατοικία.

Χαρακτήρισαν αυτή την εξέλιξη «ανεξέλεγκτη αποικιοκρατία με άξονα την ίδρυση οικισμών», παρομοιάζοντάς την με «ένα όπλο μαζικής διάλυσης που η αποικιοκρατία χρησιμοποιούσε πάντα εναντίον των λαών που επιδιώκει να υποτάξει ή ακόμη και να εξαλείψει».

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Κορσικής έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τη γαλλική στατιστική υπηρεσία INSEE, από το 2015 έως το 2025 ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε κατά 32.900 κατοίκους, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 1%.