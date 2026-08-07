Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Ο 14χρονος σκότωσε πρώτα τους παππούδες του πριν την επίθεση στο σχολείο

Σοκ προκαλεί η αιματηρή επίθεση σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όπου ένας έφηβος σκότωσε συνολικά οκτώ ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά πυροβόλησε και σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο όπου φοιτούσε, σκοτώνοντας τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς.

Ο έφηβος που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο στο σχολείο στην Ταϊλάνδη, χρησιμοποίησε το πιστόλι του παππού του, ενώ μετά την επίθεση έχασε και ο ίδιος τη ζωή του. Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής εάν αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά.

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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ακόμη 34 σφαίρες. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 23 άνθρωποι, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση όλων των τραυματιών.

«Φοβόμουν πως θα πεθάνω»

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές μαθητών που βρίσκονταν μέσα στο λύκειο Ντεμπσιρίν, στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ, την ώρα των πυροβολισμών.

«Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς, πολύ δυνατούς, ο ένοπλος έμοιαζε να βρίσκεται στον όροφο ακριβώς από πάνω. Μπορούσα να ακούσω ακόμα και τους κάλυκες να πέφτουν στο πάτωμα», περιέγραψε η μαθήτρια Παουαρίσα Μεϊλίσα.

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«Φοβόμουν πως θα πεθάνω και δεν θα μπορέσω να εκπληρώσω τα όνειρά μου», πρόσθεσε.

Μετά την επίθεση, γονείς έσπευσαν στο σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν έξω από το κτίριο κλαίγοντας και προσπαθώντας να στηρίξουν ο ένας τον άλλον.

«Τον ενδιέφεραν το FBI και τα όπλα»

Συμμαθητές του δράστη ανέφεραν ότι ο έφηβος είχε έντονο ενδιαφέρον για τα όπλα. Ο 17χρονος Πουρίν Χουμτσόο, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει από τα πυρά, περιέγραψε όσα γνώριζε για εκείνον.

«Ήταν ένα διαταραγμένο παιδί. Φίλοι μου, που τον γνώριζαν, έλεγαν ότι ενδιαφερόταν για το FBI και για τα όπλα και ότι παρενοχλούνταν από πολλούς άλλους μαθητές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος περιέγραψε και τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον ένοπλο: «Όταν τον είδα να στρέφει το όπλο του πάνω μου, σκέφτηκα ότι έμοιαζε πολύ επαγγελματίας, σαν να εκπαιδευόταν για καιρό».