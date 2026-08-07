Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Ο 14χρονος σκότωσε πρώτα τους παππούδες του πριν την επίθεση στο σχολείο

Σοκ προκαλεί η αιματηρή επίθεση σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όπου ένας έφηβος σκότωσε συνολικά οκτώ ανθρώπους. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά πυροβόλησε και σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια πήγε στο σχολείο όπου φοιτούσε, σκοτώνοντας τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς.
Ο έφηβος που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο στο σχολείο στην Ταϊλάνδη, χρησιμοποίησε το πιστόλι του παππού του, ενώ μετά την επίθεση έχασε και ο ίδιος τη ζωή του. Οι Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής εάν αυτοκτόνησε ή σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά.
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Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε 26 φορές, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ακόμη 34 σφαίρες. Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 23 άνθρωποι, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάσταση όλων των τραυματιών.
«Φοβόμουν πως θα πεθάνω»
Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές μαθητών που βρίσκονταν μέσα στο λύκειο Ντεμπσιρίν, στην επαρχία Νονθαμπούρι, βόρεια της Μπανγκόκ, την ώρα των πυροβολισμών.
«Άκουσα πολλούς πυροβολισμούς, πολύ δυνατούς, ο ένοπλος έμοιαζε να βρίσκεται στον όροφο ακριβώς από πάνω. Μπορούσα να ακούσω ακόμα και τους κάλυκες να πέφτουν στο πάτωμα», περιέγραψε η μαθήτρια Παουαρίσα Μεϊλίσα.
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«Φοβόμουν πως θα πεθάνω και δεν θα μπορέσω να εκπληρώσω τα όνειρά μου», πρόσθεσε.
Μετά την επίθεση, γονείς έσπευσαν στο σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους, ενώ μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν έξω από το κτίριο κλαίγοντας και προσπαθώντας να στηρίξουν ο ένας τον άλλον.
«Τον ενδιέφεραν το FBI και τα όπλα»
Συμμαθητές του δράστη ανέφεραν ότι ο έφηβος είχε έντονο ενδιαφέρον για τα όπλα. Ο 17χρονος Πουρίν Χουμτσόο, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει από τα πυρά, περιέγραψε όσα γνώριζε για εκείνον.
«Ήταν ένα διαταραγμένο παιδί. Φίλοι μου, που τον γνώριζαν, έλεγαν ότι ενδιαφερόταν για το FBI και για τα όπλα και ότι παρενοχλούνταν από πολλούς άλλους μαθητές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Ο ίδιος περιέγραψε και τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον ένοπλο: «Όταν τον είδα να στρέφει το όπλο του πάνω μου, σκέφτηκα ότι έμοιαζε πολύ επαγγελματίας, σαν να εκπαιδευόταν για καιρό».
Μέσα στον πανικό, εκατοντάδες μαθητές προσπάθησαν να εγκαταλείψουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν το σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών της Ταϊλάνδης, τουλάχιστον 15 μαθητές τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.
«Είδα χιλιάδες μαθητές να τρέχουν προς τα έξω. Μερικοί δεν φορούσαν καν παπούτσια», ανέφερε οδηγός μοτοσικλέτας-ταξί που εργάζεται εδώ και περίπου 20 χρόνια έξω από το σχολείο.
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YA ALLAH, 14 TAHUN?? 😭Aksi penembakan brutal di sekolah Thailand menewaskan 6 orang!— fatz (@fatzspace) August 7, 2026
Anak SMP umur 14 tahun harusnya lagi pusing mikirin tugas sekolah atau main game. TAPI INI MALAH BEBAS BAWA PISTOL SEMIOTOMATIS KAKEKNYA BUAT MEMBANTAI NYAWA.
Tragedi di Sekolah Debsirin… pic.twitter.com/hvgFdaO2R3
«Είναι ένα τρομερό περιστατικό»
Για την τραγωδία τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ο οποίος αναμενόταν να μεταβεί στο σημείο της επίθεσης.
«Είναι ένα τρομερό επεισόδιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε, προσθέτοντας: «Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την κατοχή πυροβόλων όπλων».
Η Ταϊλάνδη καταγράφει υψηλά επίπεδα οπλοκατοχής σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής. Υπολογίζεται ότι στη χώρα κυκλοφορούν περίπου 10 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε ένα όπλο ανά επτά κατοίκους.
Το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι οδήγησε τον μαθητή στο μακελειό.