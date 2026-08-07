Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες στη Μεσόγειο – 78 συλλήψεις και κέρδη άνω των 24 εκατ. ευρώ

Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματικό δίκτυο που είχε αναπτύξει διπλή δραστηριότητα στη Μεσόγειο κατάφερε η αστυνομία στην Ισπανία, προχωρώντας στη σύλληψη 78 ατόμων. Οι διακινητές χρησιμοποιούσαν ταχύπλοα για να μεταφέρουν ναρκωτικά προς την Αλγερία και, στο ταξίδι της επιστροφής, επιβίβαζαν μετανάστες με προορισμό τις ισπανικές ακτές και τις Βαλεαρίδες Νήσους.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, οι διακινητές είχαν οργανώσει τουλάχιστον 64 δρομολόγια μεταξύ Αλγερίας και Ισπανίας, μεταφέροντας περίπου 2.000 μετανάστες και αποκομίζοντας περισσότερα από 24 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, προς την αντίθετη κατεύθυνση, το κύκλωμα διοχέτευε ναρκωτικά, κυρίως συνθετικές ουσίες και MDMA.

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Από τους 78 συλληφθέντες, οι 27 τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται, σύμφωνα με τους ερευνητές, τέσσερα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Εως 50 άνθρωποι σε ταχύπλοα 8 έως 14 μέτρων

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία των ισπανικών Αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν τα ταξίδια στη Μεσόγειο.

Οι μετανάστες στοιβάζονταν σε ταχύπλοα μήκους μόλις 8 έως 14 μέτρων, στα οποία μπορούσαν να επιβαίνουν έως και 50 άτομα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διέθεταν σωσίβια, ενώ τα σκάφη κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα ακόμη και υπό συνθήκες θαλασσοταραχής.

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Η αστυνομία χαρακτήρισε τις διελεύσεις «εξαιρετικά επικίνδυνες», αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιβάτες ήταν δεμένοι για να μην πέσουν στο νερό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού».

Για τον διάπλου της Μεσογείου, κάθε μετανάστης μπορούσε να καταβάλει στους διακινητές ποσό που έφτανε ακόμη και τις 12.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν 18 ταχύπλοα

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά 18 ταχύπλοα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη οικονομική αξία των σκαφών φαίνεται, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι οδηγούσε τα μέλη του κυκλώματος να επιδεικνύουν «υψηλό επίπεδο βίας» απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας όταν επιχειρούσαν να τα κατασχέσουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα στελέχη της οργάνωσης φέρονται να παρότρυναν τους χειριστές των ταχυπλόων να κινηθούν εναντίον των αστυνομικών προκειμένου να αποτρέψουν την κατάσχεσή τους.

Διεθνής επιχείρηση με τη Europol

Η εξάρθρωση του δικτύου ήταν αποτέλεσμα έρευνας που είχε ξεκινήσει το 2023 και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Europol, καθώς και με τις αστυνομικές Αρχές της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας.

Η πολύμηνη έρευνα επέτρεψε στις Αρχές να χαρτογραφήσουν τη δράση μιας «εγκληματικής διασυνοριακής οργάνωσης που είχε εδραιωθεί εδώ και χρόνια στη Μεσόγειο».

Οι Βαλεαρίδες Νήσοι, στις οποίες περιλαμβάνονται η Μαγιόρκα, η Μενόρκα και η Ιμπιζα, αποτελούν τα τελευταία χρόνια μία από τις θαλάσσιες οδούς που χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από μετανάστες οι οποίοι αναχωρούν από τη Βόρεια Αφρική –και ιδιαίτερα από την Αλγερία– επιχειρώντας να φτάσουν στην Ευρώπη.