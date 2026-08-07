Ισπανία: Αγώνας για την ταυτοποίηση των νεκρών μεταναστών στη Θέουτα – Σχέδιο για μεταφορά ανηλίκων στην ηπειρωτική χώρα

Σε μια τεράστια επιχείρηση για την ταυτοποίηση 80 μεταναστών που εντοπίστηκαν νεκροί μετά τη μαζική εισροή της περασμένης εβδομάδας από το Μαρόκο στη Θέουτα έχουν προχωρήσει οι αρχές στην Ισπανία.

Αστυνομία και ιατροδικαστικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό στην πόλη της Ισπανίας, την ώρα που δεκάδες οικογένειες περιμένουν με αγωνία να μάθουν τι έχει συμβεί στους δικούς τους ανθρώπους, που προσπάθησαν να περάσουν από τη Θέουτα στην Ευρώπη.

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Οι περισσότεροι από τους νεκρούς αναμένεται να ταφούν στη Θέουτα μέσα στις επόμενες ημέρες. Για όσους δεν καταστεί δυνατό να αναγνωριστούν μέχρι τότε, οι αρχές έχουν ήδη συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και δείγματα DNA, ώστε η διαδικασία ταυτοποίησης να συνεχιστεί και μετά την ταφή.

Ομαδικοί τάφοι ανοίγονται στη Θέουτα για την ταφή των μεταναστών / Photo / Reuters

Οι 80 νεκροί ξεπέρασαν τις δυνατότητες της ιατροδικαστικής υπηρεσίας

Ο μεγάλος αριθμός των θυμάτων προκάλεσε τεράστια πίεση στην πενταμελή ιατροδικαστική ομάδα της Θέουτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ολόκληρη την προηγούμενη χρονιά η συγκεκριμένη υπηρεσία είχε διαχειριστεί συνολικά 76 θανάτους.

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, οκτώ επιπλέον υπάλληλοι μεταφέρθηκαν από την ηπειρωτική Ισπανία, ενώ σε πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο δημιουργήθηκε μεγαλύτερος χώρος νεκροτομείου.

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«Αντιμετωπίσαμε τέτοιο αριθμό θυμάτων που ξεπεράστηκαν οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες», δήλωσε ο επικεφαλής της ιατροδικαστικής ομάδας, Μανουέλ Απαρθέρο, ο οποίος κλήθηκε να πιστοποιήσει τους θανάτους μεταναστών που μεταφέρθηκαν στην ακτή στις 30 Ιουλίου.

Decenas de inmigrantes se concentran junto a las puertas de un supermercado en Ceuta, donde la Policía Nacional prohíbe la entrada. pic.twitter.com/DOydP6F4am — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) August 7, 2026

«Δεν γνωρίζουμε εάν είναι στη Θέουτα ή εάν πέθανε»

Την ίδια στιγμή, οικογένειες αγνοουμένων ζουν τη δική τους αγωνία. Εδώ και περίπου μία εβδομάδα αναρτούν φωτογραφίες και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθούν συνεχώς τις ειδήσεις και περιμένουν ένα τηλεφώνημα που θα τους δώσει κάποια πληροφορία για τους ανθρώπους τους.

Ο 26χρονος Τζαμάλ Μπαχλούλ αναζητά τον 22χρονο αδελφό του, Μοχάμεντ, ο οποίος εργαζόταν στον κατασκευαστικό τομέα. Ο νεαρός έφυγε από το σπίτι του στην Ταγγέρη και η οικογένειά του επικοινώνησε μαζί του για τελευταία φορά στις 30 Ιουλίου.

«Δεν έχουμε ακούσει τίποτα άλλο», δήλωσε ο Μπαχλούλ. «Δεν γνωρίζουμε εάν είναι στη Θέουτα ή εάν πέθανε».

Άλλες οικογένειες συγκεντρώνονται στη μαροκινή πλευρά των συνόρων, ζητώντας απαντήσεις από τις αρχές και αναζητώντας πληροφορίες ακόμη και στα νεκροτομεία.

Μόλις τέσσερις έχουν ταυτοποιηθεί

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περίπου 72.000 άνθρωποι πέρασαν παράτυπα στη Θέουτα από το Μαρόκο μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι πολλοί από τους 80 νεκρούς που μεταφέρθηκαν στις ακτές έχασαν τη ζωή τους από καρδιοπνευμονική ανακοπή, η οποία αποτελεί συνηθισμένη κατάληξη σε περιπτώσεις πνιγμού.

Μέχρι στιγμής μόλις τέσσερις από τους νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων που υπήρχαν στις ισπανικές βάσεις δεδομένων ή μέσω DNA. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα ακόμη τεσσάρων ανθρώπων.

Η ισπανική αστυνομία έχει ήδη στείλει τα δακτυλικά αποτυπώματα των θυμάτων στις αρχές του Μαρόκου. Παράλληλα, στην περιοχή των συνόρων δημιουργήθηκε ειδικό γραφείο, όπου συγγενείς μπορούν να δηλώνουν την εξαφάνιση των δικών τους ανθρώπων και να δίνουν δείγμα DNA. Μέχρι την Πέμπτη είχαν γίνει 19 τέτοιες αναφορές.

Θα ταφούν στη Θέουτα

Για την αναγνώριση των θυμάτων εφαρμόζεται πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται σε πολύνεκρες τραγωδίες, όπως φυσικές καταστροφές και μεγάλα δυστυχήματα.

Οι νεκροί αναμένεται να ταφούν στη Θέουτα τις επόμενες ημέρες, εκτός εάν συγγενείς κάποιου ανθρώπου που έχει ήδη ταυτοποιηθεί ζητήσουν τον επαναπατρισμό της σορού.

Μετά τις νεκροτομές, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν να διαχειρίζονται τις σορούς σύμφωνα με όσα προβλέπει το Ισλάμ. «Σεβόμαστε την ιδεολογία και τη θρησκεία τους», ανέφερε ο Μανουέλ Απαρθέρο.

Στην ηπειρωτική Ισπανία οι ανήλικοι μετανάστες

Την ίδια ώρα, η ισπανική κυβέρνηση προετοιμάζεται για τη μεταφορά ανήλικων μεταναστών από τη Θέουτα προς την ηπειρωτική χώρα.

Η υπουργός Νεολαίας της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο, ανακοίνωσε την Παρασκευή (7/8) ότι ελπίζει η διαδικασία να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

🔴 Los menores no acompañados filiados en Ceuta de momento son 1.342, quedan muchos más



📺 Noticias Cuatro a las 14:00 horas con @lamartineee pic.twitter.com/mJroSnissL — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) August 7, 2026

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 1.342 ανήλικοι, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί στη Θέουτα επιπλέον προσωπικό από την ηπειρωτική χώρα για να βοηθήσει στη διαχείριση της κατάστασης.

«Βάζουμε σε προτεραιότητα τα κορίτσια, και τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι κάτω των 13 ετών», δήλωσε η Σίρα Ρέγο κατά την επίσκεψή της στη Θέουτα.