Συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν με ρήτρα συλλογικής άμυνας: «Επίθεση σε έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους»

Σε μια συμφωνία με ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα προχώρησαν την Παρασκευή (7/8) η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, υπογράφοντας στη Μέκκα κοινό αμυντικό σύμφωνο, το οποίο προβλέπει ότι ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Πρόκειται για μια ρήτρα συλλογικής άμυνας που ενισχύει σημαντικά τους στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ Αγκυρας, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ.

Η αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν υπεγράφη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον Σεχμπάζ Σαρίφ, κατά τη συνάντησή τους στο παλάτι Αλ Σάφα στη Μέκκα. Πέραν της αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης, το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ανταλλαγές προσωπικού και στενότερη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η «Σύνοδος Κοινής Αμυνας της Μέκκας», κατά την οποία οι τρεις ηγέτες εξέτασαν τις διμερείς και τριμερείς σχέσεις, καθώς και σειρά ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.

«Επίθεση σε ένα κράτος θα θεωρείται επίθεση σε όλα»

Στον πυρήνα της «Κοινής Αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας» βρίσκεται η ρήτρα συλλογικής άμυνας, η οποία παραπέμπει στη λογική της αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής.

«Η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινής αποτροπής απέναντι σε κάθε μορφή επιθετικής ενέργειας και προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Οι τρεις χώρες επικαλούνται τους «βαθιά ριζωμένους ιστορικούς δεσμούς» που τις συνδέουν, αλλά και τις σχέσεις «αδελφοσύνης και ισλαμικής αλληλεγγύης».

Οπως σημειώνεται, η συμφωνία αποτυπώνει την κοινή βούληση των τριών κρατών «να ενισχύσουν περαιτέρω την κοινή τους ασφάλεια» και να συμβάλουν στην προώθηση «της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας τόσο στην περιοχή όσο και πέρα από αυτή».

🔈 PR No. 2️⃣0️⃣4️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣



Makkah Al-Mukarramah Summit for Joint Defence



🔗⬇️ pic.twitter.com/mIzASADmau — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) August 7, 2026

Η αναφορά στο Άρθρο 51 του ΟΗΕ

Σύμφωνα με το CNN Türk, το νέο αμυντικό πλαίσιο εδράζεται στο Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ουσιαστικά δημιουργεί έναν μηχανισμό μέσω του οποίου μια εξωτερική επίθεση εναντίον ενός εκ των τριών κρατών θα μπορούσε να ενεργοποιήσει κοινή αμυντική αντίδραση.

Με άλλα λόγια, Αγκυρα, Ριάντ και Ισλαμαμπάντ επιχειρούν να μετατρέψουν τη μέχρι σήμερα στενή αμυντική τους συνεργασία σε ένα περισσότερο θεσμοθετημένο σύστημα κοινής αποτροπής.

Κοινές ασκήσεις και στρατιωτική εκπαίδευση

Το σύμφωνο δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN Türk, προβλέπεται η δυνατότητα πραγματοποίησης κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, εκπαιδεύσεων και ανταλλαγών προσωπικού.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να διευρύνει τη συνεργασία των τριών κρατών σε διαφορετικούς τομείς της άμυνας και να ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεών τους.

Η συμφωνία αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω της στρατιωτικής ισχύος των τριών πλευρών: η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, η Σαουδική Αραβία συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους στρατιωτικούς παίκτες του Κόλπου, ενώ το Πακιστάν αποτελεί πυρηνική δύναμη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ κατά την υπογραφή κοινής αμυντικής συμφωνίας στη Μέκκα (Πηγή φωτογραφίας: Murat Cetinmuhurdar/ REUTERS)

Στόχος μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας

Η συμφωνία υπογράφεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο. Σύμφωνα με το CNN Türk, ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, επιτάχυναν μια διαδικασία προσέγγισης η οποία βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Στην Αγκυρα, άλλωστε, η δημιουργία μιας νέας «περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφαλείας» αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της συζήτησης για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο, οι ενέργειες του Ισραήλ στην περιοχή συνέβαλαν επίσης στην επαναφορά σχεδίων για τη δημιουργία νέων σχημάτων ασφαλείας.

Μακροπρόθεσμα, το αμυντικό σύμφωνο των τριών χωρών παρουσιάζεται ως πρώτο βήμα προς τη συγκρότηση μιας ευρύτερης περιφερειακής πλατφόρμας ασφαλείας.

Στο επίκεντρο και η αμυντική βιομηχανία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όπου η Τουρκία επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να διευρύνει σημαντικά την παρουσία της.

Η Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επαφές με την Αγκυρα, επιδιώκοντας όχι μόνο την αγορά τουρκικών οπλικών συστημάτων, αλλά και τη συμμετοχή της ως εταίρου σε κοινά προγράμματα.

Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε αναφερθεί στο αυξανόμενο ενδιαφέρον του Ριάντ για τις δυνατότητες της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.

«Η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας παρακολουθείται με ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία, όπως και από ολόκληρο τον κόσμο», είχε δηλώσει.

«Στην αμυντική βιομηχανία επικεντρωνόμαστε πρωτίστως στην κάλυψη των δικών μας αναγκών. Παράλληλα, καταβάλλουμε προσπάθειες για να καλύψουμε τις ανάγκες των φίλων και αδελφών μας», είχε προσθέσει.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ μετά την υπογραφή κοινής αμυντικής συμφωνίας στη Μέκκα (Πηγή φωτογραφίας: Murat Cetinmuhurdar/ REUTERS)

Το KAAN και τα κοινά εξοπλιστικά προγράμματα

Στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων βρίσκεται και το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος KAAN. Ο Ερντογάν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινής επένδυσης με τη Σαουδική Αραβία στο πρόγραμμα, ενώ είχαν προηγηθεί επαφές και με το Πακιστάν για συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα.

Η νέα συμφωνία δημιουργεί πλέον το πολιτικό και θεσμικό υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία και οι τρεις χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν την αμυντική τους αυτονομία.

Το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας έρχεται, τέλος, σε μια συγκυρία κατά την οποία τόσο η Τουρκία όσο και το Πακιστάν επιχειρούν να ενισχύσουν τον διπλωματικό τους ρόλο στις περιφερειακές κρίσεις. Το Ισλαμαμπάντ έχει αναλάβει μεσολαβητικές πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η Αγκυρα διατηρεί ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.