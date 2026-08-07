Κόσμος

Εφετείο «μπλοκάρει» το σχέδιο Τραμπ για κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο

Το 2025, ΜΚΟ είχε μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ για την έναρξη κατασκευής της αίθουσας χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς άδεια από το Κογκρέσο
Η υπό κατασκευή αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο
Η υπό κατασκευή αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Al Drago
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Το ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ μπλόκαρε την ανέγερση της αίθουσας χορού που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κόστους 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το εφετείο των ΗΠΑ διέταξε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή του ballroom στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αποδεχόμενο τις ενστάσεις (πoυ οδήγησαν σε σχετική προσωρινή διαταγή) του Εθνικού Ιδρύματος για τη Διατήρηση των Ιστορικών Μνημείων.

Το 2025, ο συγκεκριμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός είχε μηνύσει την αμερικανική κυβέρνηση μετά την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας και την έναρξη κατασκευής μίας αίθουσας χορού 8.360 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Ο δικαστής ανέστειλε πάντως το μπλοκάρισμα του έργου για 14 ημέρες, ώστε να επιτρέψει στην κυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

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