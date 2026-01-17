Στα «χαρακώματα» Ευρώπη και Τραμπ μετά τις απειλές για δασμούς λόγω της Γροιλανδίας: Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ την Κυριακή

Έτοιμη να απαντήσεις στις προκλητικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς στις 8 χώρες που έστειλαν στρατό στην Γροιλανδία, εμφανίζεται η Ευρωπαική Ένωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ξαναχτύπησε» και με οργισμένο μήνυμα στο Truth Social αποφάσισε να επιβάλλει δασμούς 10% αρχικά και επιπλέον 15% στη συνέχεια στις χώρες της Ευρώπης που έχουν στείλει στρατό στην Γροιλανδία.

Οι χώρες αυτές είναι οι Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία.

Χώρες οι οποίες συμμετέχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις στη Γροιλανδία και είναι μερικές μόνο από αυτές που είναι αντίθετες στις ορέξεις Τραμπ για προσάρτηση του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στην Δανία.

Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2026 μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε αργά απόψε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Στο μεταξύ εκάθαρο και ηχηρό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και τις βλέψεις που έχει για να καταλάβουν οι ΗΠΑ την Γροιλανδία, έστειλε σήμερα (17.01.2026) σύσσωμη η Δανία με μαζικές διαδηλώσεις στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν: Η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας, οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας», τονίζει στο μήνυμά της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,

Η Φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της αναφέρθηκε στην άσκηση που λαμβάνει χώρα στη Δανία, τονίζοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Είναι απαραίτητα για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ.

Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και έχουμε δεσμευτεί να βασιστούμε στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ. Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας.

Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της».

Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Η Δανία δηλώνει «έκπληκτη» από τους δασμούς Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι “εξεπλάγη” από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών χωρών εάν η Γροιλανδία δεν “πουληθεί εξ ολοκλήρου” στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, οι οποίες έχουν στείλει στρατιωτικούς στη Γροιλανδία για αναγνωριστική αποστολή, ότι παίζουν ένα “πολύ επικίνδυνο παιχνίδι”.

“Ο στόχος της ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στον οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος, είναι ακριβώς η αύξηση της ασφάλειας στην Αρκτική”, απάντησε ο Ράσμουσεν σε μήνυμα που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότσφελντ συναντήθηκαν την Τετάρτη με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για το θέμα της Γροιλανδίας.

«Κοινή απάντηση» ετοιμάζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

Μήνυμα ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου» έστειλε προς την Ουάσινγκτον ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ, ακόμη και με αναφορές στην πώληση της Γροιλανδίας.



Ο Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε ότι προχωρά στον συντονισμό κοινής απάντησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απειλές αυτές, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάντα απολύτως σταθερή στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, παντού και, φυσικά, ξεκινώντας από το έδαφος των κρατών-μελών της.

Αυτή τη στιγμή συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε από την Ασουνσιόν της Παραγουάης, λίγο μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η συμφωνία αυτή δεν αφορά μόνο τη δημιουργία της μεγαλύτερης οικονομικής ζώνης στον κόσμο, αλλά και την αποστολή ενός σαφούς πολιτικού μηνύματος. «Σήμερα, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος δεν είναι η σύγκρουση, αλλά η ειρήνη· όχι η αντιπαράθεση μεταξύ χωρών, αλλά η συνεργασία. Είναι θεμελιώδες να υπερασπιζόμαστε το διεθνές δίκαιο όπου κι αν αυτό παραβιάζεται», ανέφερε.



Όπως σημείωσε, «αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, οφείλουμε να υπερασπιστούμε την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της. Αν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας για την προάσπισή τους. Αν θέλουμε ευημερία, πρέπει να ανοίγουμε τις αγορές, όχι να τις κλείνουμε· να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης και όχι να αυξάνουμε τους δασμούς».

Μακρόν: Απαράδεκτοι οι δασμοί Τραμπ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις δασμολογικές αυξήσεις των ΗΠΑ σε βάρος οκτώ ευρωπαϊκών κρατών δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η Γαλλία υποστηρίζει την αρχή της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας των Εθνών και ότι «κανένας εκφοβισμός και καμιά απειλή» δεν επηρεάζουν τη στάση της στην Ουκρανία, στη Γροιλανδία και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τον απόλυτο σεβασμό της Γαλλίας στην Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Παρίσι υποστήριξε και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία οικοδομώντας μία συμμαχία κρατών για την επίτευξη διαρκούς και σταθερής ειρήνης. «Με βάση αυτή την Αρχή αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στη στρατιωτική άσκηση που αποφάσισε η Δανία στη Γροιλανδία», θεωρώντας ότι η ασφάλεια στην Αρκτική αφορά την Ευρώπη.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους δασμολογικές αυξήσεις, ο Γάλλος πρόεδρος τις χαρακτήρισε απαράδεκτες και εκτός τόπου, λέγοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν κατά τρόπο ενιαίο και συντονισμένο στην περίπτωση που αυτές οι δασμολογικές αυξήσεις εφαρμοστούν.

«Θα υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι με αυτό το πνεύμα θα συνεννοηθεί με τους εταίρους της Γαλλίας στην Ευρώπη.

Επιφυλακτικό το Βερολίνο

Με επιφύλαξη αντέδρασε η γερμανική κυβέρνηση στις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες που έστειλαν στρατιώτες στην Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Οι αποφάσεις θα ληφθούν από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η γερμανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ. Βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μαζί, εν ευθέτω χρόνω, θα αποφασίσουμε για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις», δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, με ανάρτησή του στο «Χ».

Από την πλευρά των Πρασίνων, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Καταρίνα Ντρέγκε ζήτησε η Ευρώπη να μην υποχωρήσει και να δοθεί «σαφής απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ θα απαντήσει στις απειλές για δασμούς με δικούς της δασμούς», ενώ επέκρινε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε».

Ως απόδειξη της αδυναμίας της Ευρώπης περιέγραψε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ και τόνισε ότι «είναι καιρός η ΕΕ – και ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση – να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία με την Κίνα και άλλους, προκειμένου να αντισταθεί στον Τραμπ».

Οι απειλές του για τιμωρητικούς δασμούς προκειμένου να προσαρτήσει την Γροιλανδία «καταδεικνύουν την αδυναμία και την έλλειψη ικανότητας δράσης της Ευρώπης και υπογραμμίζουν επίσης την αποτυχία της ΕΕ να αντιμετωπίσει τον Τραμπ στην εμπορική σύγκρουση».

Στάρμερ: Εντελώς λάθος οι απειλές Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα “εντελώς λάθος” τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους του που αντιτίθενται στη βούλησή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

“Η επιβολή των δασμών σε συμμάχους στο όνομα της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων στους κόλπους του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη. Ασφαλώς, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό απευθείας με την αμερικανική κυβέρνηση”, δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

“Έχουμε καταστήσει σαφές επίσης ότι η ασφάλεια της Αρκτικής έχει σημασία για το σύνολο του ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι πρέπει όλοι μαζί να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή σε διάφορα μέρη της Αρκτικής”, συνέχισε.

Επανέλαβε την άποψη της Βρετανίας ότι εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία να αποφασίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκβιάσουν», δηλώνει ο πρωθυπουργός της Σουηδίας

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας δηλώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «έντονες συζητήσεις» με τις ευρωπαϊκές χώρες για την κατάρτιση μιας συντονισμένης απάντησης στην απειλή επιβολής δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα επιτρέψουμε να μας εκβιάσουν», έγραψε ο Ουλφ Κρίστερσον σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία.

Θα υπερασπίζομαι πάντα τη χώρα μου και τους συμμάχους και γείτονές μας».

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για «θέμα της ΕΕ» που επηρεάζει πολλές περισσότερες χώρες από αυτές που επισημαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.