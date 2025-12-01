«Σταμάτα πριν ποστάρεις»: Η ιρλανδική καμπάνια – γροθιά για τον κίνδυνο του sharenting

Μια φαινομενικά αθώα βόλτα σε εμπορικό κέντρο αποκαλύπτει μια σκληρή αλήθεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η μικρή Eabha από την Ιρλανδία, μόλις 8 ετών, αντικρίζει άγνωστους ανθρώπους να την χαιρετούν με το μικρό της όνομα, να της εύχονται «Χρόνια Πολλά», να γνωρίζουν το σχολείο, τις προπονήσεις και τις καθημερινές της συνήθειες – λεπτομέρειες που, υποτίθεται, μόνο η οικογένειά της γνωρίζει. Κι όλα αυτά μέσα από τα social media.

Η νέα καμπάνια της ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, «Pause before you post», έγινε viral γιατί αγγίζει μια σκληρή αλήθεια: το sharenting (share +parenting). Οι γονείς, χωρίς να το συνειδητοποιούν, αποκαλύπτουν στα social media κομμάτι-κομμάτι ολόκληρη τη ζωή των παιδιών τους. Όνομα, ημερομηνία γέννησης, σχολείο, χόμπι. Όλα δημόσια…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και το πιο σοκαριστικό: Το 50% του υλικού παιδικής πορνογραφίας ξεκινά από τέτοιες αναρτήσεις.

Στο βίντεο, ένας άγνωστος άνδρας κατεβάζει από το κινητό του φωτογραφίες της μικρής που είχε ανεβάσει ο πατέρας της. Το παιδί και οι γονείς παγώνουν. Τόσοι άγνωστοι άνθρωποι γνωρίζουν τόσα πολλά για τη μικρή.

Το μήνυμα έρχεται ξεκάθαρο, σχεδόν ανατριχιαστικό: «Κάθε φορά που μοιράζεστε τη ζωή τους στο διαδίκτυο, μοιράζεστε και τα προσωπικά τους δεδομένα με τον κόσμο. Σταμάτα πριν ποστάρεις», είναι το μήνυμα προς τους γονείς με το οποίο ολοκληρώνει το βίντεο η ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Το βίντεο έχει 12.000 views στη σελίδα της ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (DPC) στο Youtube. Στο Instagram το βίντεο έχει σήμερα 1 εκατ. likes και περισσότερα από 4.500 σχόλια.



