Στάρμερ: Η σειρά «Adolescence» θα προβληθεί δωρεάν σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια του Ηνωμένου Βασιλείου

Σε μια πρωτοποριακή πολιτική πρωτοβουλία προχώρησε σήμερα (31.03.2025) ο Κιρ Στάρμερ, αφού ανακοίνωσε ότι άκρως επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Adolescence» (Εφηβεία), θα προβληθεί δωρεάν σε όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρόκειται για μια σειρά που έχει πυροδοτήσει κοινωνικό διάλογο στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως, λόγω των κοινωνικών μηνυμάτων που περνάει, κάτι που αναγνώρισε και βίωσε σε προσωπικό επίπεδο ακόμα και ο ίδιος ο Κιρ Στάρμερ.

«Αυτή είναι μια σημαντική πρωτοβουλία για να ενθαρρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές να δουν τη σειρά», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, ενώ αποκάλυψε ότι είδε το «Adolescence» με τα παιδιά του που βρίσκονται στην εφηβεία.

Η υπόθεση της δραματικής μίνι σειράς έχει να κάνει με ένα αγόρι που κατηγορείται για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του.

Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων πραγματεύεται τις τοξικές και μισογυνικές επιρροές στις οποίες εκτίθενται οι νέοι στο διαδίκτυο. Επιρροές όπως του αυτοχαρακτηριζόμενου μισογυνιστή influencer Άντριου Τέιτ, και του πώς μπορούν αυτές να διαμορφώσουν απόψεις παιδιών που είναι γαντζωμένα διαρκώς στα smartphone τους και πώς εν τέλει η επιρροή αυτή μπορεί να οδηγήσει ανηλίκους στη βία.

Ο Στάρμερ συναντήθηκε σήμερα με τους δημιουργούς της σειράς και στήριξε την απόφαση του Netflix να κάνει τη «πρωτοποριακή» σειρά διαθέσιμη για δωρεάν παρακολούθηση σε σχολεία σε όλη τη χώρα.

Adolescence co-writer Jack Thorne met with Sir Keir Starmer earlier today to discuss how young boys can be shielded from misogyny and other issues the show raises. He speaks to Sky’s Katie Spencer outside 10 Downing Street post-meeting https://t.co/TC2ROCL7wW Sky 501 pic.twitter.com/EFQPPTCsHe

«Ως πατέρας, βλέποντας αυτήν την εκπομπή με τον έφηβο γιο και την κόρη μου, μπορώ να σας πω… με αναστάτωσε προσωπικά», είπε σε ανακοίνωσή του μετά τη συνάντηση με τον συν-σεναριογράφο του «Adolescence», Τζακ Θορν, φιλανθρωπικά ιδρύματα και νέους στο γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Όπως βλέπω από τα δικά μου παιδιά, είναι ζωτικής σημασίας να συζητάμε ανοιχτά για τις αλλαγές στους τρόπους που αυτά επικοινωνούν, στο περιεχόμενο που βλέπουν και να εξερευνούμε τις συζητήσεις που έχουν με τους συνομηλίκους τους», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

As a father, watching Adolescence with my teenage son and daughter hit home hard.



We all need to be having these conversations more.



I’ve backed Netflix’s plan to show the series for free in schools across the country, so as many young people as possible can see it.