Στάρμερ κατά Μασκ για τις δηλώσεις στη διαδήλωση της ακροδεξιάς – «Απειλεί με βία στους δρόμους μας»

Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε», είπε ο Έλον Μασκ
Ο υπερυπουργός της κυβέρνησης Τραμπ, Έλον Μασκ
Ο Έλον Μασκ / REUTERS/Kevin Lamarque/

Η Ντάουνινγκ Στριτ καταγγέλλει τον «επικίνδυνο και εμπρηστικό λόγο» του Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην οποία συμμετείχαν πάνω από 110.000 άνθρωποι στο Λονδίνο έπειτα από κάλεσμα της άκρας δεξιάς στη Βρετανία.

«Είτε επιλέγετε τη βία είτε όχι, η βία θα σας βρει. Είτε θα απαντήσετε είτε θα πεθάνετε», είπε μέσω βιντεοκλήσης ο Έλον Μασκ στους διαδηλωτές στη συγκέντρωση του Λονδίνου που διοργάνωσε η ακροδεξιά στη Βρετανία.

Αυτός «ο λόγος είναι σαφώς επικίνδυνος και εμπρηστικός. Απειλεί με βία. Απειλεί με εκφοβισμό μέσα στους δρόμους μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Εργατικού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Η Βρετανία είναι μια χώρα με δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και σεβασμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το τελευταίο πράγμα που θέλουν οι πολίτες στη Βρετανία είναι αυτό το είδος των εμπρηστικών και επικίνδυνων δηλώσεων».

Κατά την παρέμβασή του, ο Έλον Μασκ είχε ζητήσει επίσης αλλαγή της κυβέρνησης στη χώρα αυτή, καταγγέλλοντας την «ταχεία διάβρωση της Μεγάλης Βρετανίας λόγω μιας μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης».

«Δεν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια μπροστά μας… είναι πάρα πολύ. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να διοργανωθούν νέες εκλογές», δήλωσε.

Η διαδήλωση του Σαββάτου που παρουσιάστηκε ως μια συγκέντρωση υπέρ της «ελευθερίας της έκφρασης» μετά το κάλεσμα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, θεωρείται από μερικούς παρατηρητές ως η μεγαλύτερη διαδήλωση της ακροδεξιάς των τελευταίων δεκαετιών.

Κόσμος
