Στάρμερ: «Μην δίνετε σημασία στις δηλώσεις Τραμπ αλλά στην στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας – ΗΠΑ»

«Η Βρετανία συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προετοιμασία της ανάπτυξης στρατιωτικών στοιχείων στην περιοχή» είπε χαρακτηριστικά
Ο Κιρ Στάρμερ
Ο Κιρ Στάρμερ / REUTERS / Jack Taylor

Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ώστε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κοινής γνώμης για την κλιμάκωση, δήλωσε σήμερα (04.03.2026) ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απαντώντας στην επίθεση που του εξαπέλυσε χθες (03.03.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στάρμερ μιλούσε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε εκ νέου την ηγεσία του σχετικά με την περιορισμένη βρετανική υποστήριξη για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης», δήλωσε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο και πρόσθεσε «πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία».

Είπε επίσης ότι η Βρετανία συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προετοιμασία της ανάπτυξης στρατιωτικών στοιχείων στην περιοχή.

«Εδώ και μερικές εβδομάδες ετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη ικανοτήτων μας στην περιοχή. Κάνοντάς το, συνεργαζόμαστε στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Ο Στάρμερ είπε ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματα και συστήματα κατά μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), καθώς και αεροσκάφη F-35.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης πως η στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας-ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή δείχνει την ειδική σχέση εν δράσει, όχι οι πιο πρόσφατες επικρίσεις που έλαβε ο ίδιος από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή αν τα πρόσφατα γεγονότα έχουν ενισχύσει ή έχουν αποδυναμώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Στάρμερ είπε:

«Αμερικανικά αεροπλάνα επιχειρούν από βρετανικές βάσεις, αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει βρετανικά αεροσκάφη καταρρίπτουν drones και πυραύλους για να προστατεύσουν ζωές Αμερικανών στη Μέση Ανατολή στις κοινές μας βάσεις, αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει να μοιραζόμαστε πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών κάθε μέρα για να κρατάμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς. Αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει. Το να γαντζωνόμαστε από τις τελευταίες λέξεις του προέδρου Τραμπ δεν είναι η ειδική σχέση».

