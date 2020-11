Σταυρώθηκε σαν τον Ιησού Χριστό! Κάτω από τα πόδια του άναψαν φωτιά (pics, video)

Στη Ρωσία συνελήφθη ακτιβιστής που οργάνωσε χάπενινγκ ντυμένος ως Ιησούς Χριστός έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), πρώην KGB.

Ο ακτιβιστής Πάβελ Κρισέβιτς σόκαρε τη Ρωσία όταν εμφανίσθηκε έξω από το κτίριο της FSB στην Μόσχα για να σταυρωθεί σ’ έναν σταυρό που είχε τοποθετήσει. Συνεργάτες του έκαιγαν συμβολικά τόμους δικογραφιών που αφορούσαν πολιτικούς που έχουν διωχθεί ή δολοφονηθεί όπως ο Μπορίς Νεμτσόφ.

On Lubyanka Square, central #Moscow, #Russia, performance artist Pavel Krisevich pulled quite a performance tonight. The police detained him subsequently.



